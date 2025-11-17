Nel Palazzaccio della politica si litiga sulla manovra, sui condoni e anche sull’Ucraina. “Meloni sta in alto con i sondaggi perché la destra ha in mano direttamente e indirettamente una mostruosa concentrazione di tv e giornali” tuona Giuseppe Conte. “Il condono? Fa rabbia che il centrodestra, ripeto, scelga l’illegalità come strumento di consenso a pochi giorni dal voto” attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinsitra, Angelo Bonelli. “Noi abbiamo sempre sostenuto l’Ucraina con ogni tipo di intervento sociale economico e militare – spiega il vice premier, Matteo Salvini. Le notizie che stanno emergendo in queste settimane ci spingono a capire meglio dove stanno andando i soldi degli italiani”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La prima cosa che faremo quando andremo al governo è dare il salario minimo al paese, perché sotto 9 euro l’ora è sfruttamento”. (Elly Schlein)

“Meloni sta in alto con i sondaggi perché la destra ha in mano direttamente e indirettamente una mostruosa concentrazione di tv e giornali. Tengono alta la propaganda e scaricano sull’opposizione mentre stanno campando di rendita grazie ai 209 miliardi del Pnrr”. (Giuseppe Conte, Domani)

“Con le altre forze di opposizione, nei prossimi giorni condurremo la battaglia contro la legge di bilancio del governo della destra in Parlamento”. (Nicola Fratoianni)

“Il condono? Fa rabbia che il centrodestra, ripeto, scelga l’illegalità come strumento di consenso a pochi giorni dal voto. Una vergogna politica che paga il Paese intero”. (Angelo Bonelli, La Repubblica)

“Tre mesi fa a Rimini, il meeting di CL e tutta la stampa applaudivano Giorgia Meloni che annunciava un piano casa da 15 miliardi. In Legge di Bilancio non c’è un centesimo. Però ieri in Campania, Giorgia Meloni ha annunciato il suo piano casa: un mega condono. Annunciano un condono, in Campania, la settimana del voto! Questo non è riformismo, questo è il governo dei mediocri, questo è il governo del voto di scambio”. (Matteo Renzi)

“Poiché Fico dice che é una vergogna e voto di scambio riaprire i termini della sanatoria 2003 dove i campani sono rimasti discriminati, ricordo che e’ lui ad intendersi di voto di scambio indiretto perché questo e’ stato il Reddito di Cittadinanza per i 5 Stelle. Il fatto che Fico e la sua coalizione difendono chi occupa abusivamente le case e invece vogliono abbatterle alla povera gente e’ l’emblema della loro doppia morale”. (Antonio Iannone, Fratelli d’Italia)

“Noi abbiamo sempre sostenuto l’Ucraina con ogni tipo di intervento sociale economico e militare. Le notizie che stanno emergendo in queste settimane sui giornali di tutto il mondo e che provengono da Kiev con dimissioni di ministri e ville all’estero, bagni in oro e giri di prostituzione, conti su banche straniere, ci spingono a capire meglio dove stanno andando i soldi degli italiani”. (Matteo Salvini)

“Siamo al dodicesimo pacchetto degli ultimi militari, dopodiché il Parlamento è sovrano, il governo porterà una proposta. La mia personale posizione è quella di investire sulla diplomazia, non sulle armi”. (Luca Zaia, Lega, Non Stop News)

“Nel governo lo scontro dà la fotografia di un condominio litigioso: Salvini a volte fa il portavoce di Mosca, Crosetto fa il ministro della Difesa, e Meloni tenta di tenerli insieme. È un puzzle con pezzi di scatola diversa”. (Francesco Boccia, Partito Democratico)

“La Lega dovrà esprimere una posizione sua e, prima che arrivi la scadenza di gennaio, ci saranno gli opportuni contatti per conciliare le posizioni. Io non penso che la Lega voglia far venire meno l’Italia a un impegno”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia)