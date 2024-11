Le voci dal palazzo, Schlein: “Meloni, stiamo arrivando”. Rampelli: “Valditara? L’unico patriarcato che esiste è quello islamico”. Zanelli: “Il ministro si scusi con donne e migranti”

La doppietta del centrosinistra in Umbria ed Emilia Romagna e l’eco delle polemiche per le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (“Il patriarcato è ideologia, l’aumento delle violenze sessuali è legato anche all’immigrazione irregolare”) sono i due temi al centro del dibattito politico italico. “Meloni, stiamo arrivando” avverte Elly Schlein. “”Queste elezioni – dice Romano Prodi – ci dicono che c’è finalmente la possibilità di una riscossa”.

Ma a tenere banco sono anche le parole di ieri del ministro Valditara. In sua difesa arriva Fabio Rampelli: “L’unico patriarcato che esiste è quello islamico ed esattamente quello che la sinistra tollera invece di combattere”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Quello che però è accaduto è che il Pd ha ritrovato un’anima, un profilo chiaro e una forte connessione con la sua gente. Nelle Regioni in cui si è votato siamo partiti 6 a 1 per loro e ora siamo 4 a 3. Meloni, stiamo arrivando”. (Elly Schlein, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Queste elezioni ci dicono che c’è finalmente la possibilità di una riscossa, ma ora si tratta di dotarsi di programmi riformatori, che aprano l’alleanza, capaci di parlare ad una vasta opinione pubblica e anche ad una parte dell’elettorato moderato, senza il quale non si vincerà”. (Romano Prodi, La Stampa)

“Se vogliamo andare avanti e noi certamente vogliamo guardare avanti cioè al futuro, allora arriverà anche il momento di spegnere la Fiamma. Arriverà il momento in cui la toglieremo dal simbolo. Magari non sarà presto ma arriverà, ma per scelta nostra e non certo perchè qualcuno ce lo impone “. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia, Il Foglio)

“Non ho mai detto che il femminicidio è colpa degli immigrati. C’è un aumento preoccupante delle violenze sessuali. E che cosa ho detto? Ho detto che a queste violenze sessuali contribuisce anche, è importante l’anche, la marginalità e la devianza conseguenti a una immigrazione irregolare”. (Giuseppe Valditara, Lega)

“L’unico patriarcato che esiste è quello islamico ed esattamente quello che la sinistra tollera invece di combattere. E oltretutto si tratta di una subcultura che mina i valori costituzionali della laicità dello Stato, solo apparentemente cari alla sinistra”. (Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia)

“Quelle del ministro mi sembrano espressioni fuori luogo, poco centrate e anche poco utili. E ideologiche a loro volta. Il patriarcato è legato a una mentalità del passato ed è un pezzo del fenomeno della violenza sulle donne”. (Lucia Annibali, La Repubblica)

“Siamo solidali con il ministro Valditara per i vergognosi attacchi ricevuti. Femminismo sì, ma a targhe alterne a sinistra, dove si finge di non vedere come trattano le donne in alcune culture mentre si strumentalizza persino la tragedia di Giulia Cecchettin per fare polemica”. (Elena Testor, Lega)

“Valditara? Io ho il mio linguaggio, altri hanno il loro linguaggio”. (Antonio Tajani, Forza Italia)

“Valditara cerca di riparare, dopo le brutali frasi sul femminicidio e l’immigrazione, ma la toppa è peggiore del buco. Si arrampica sugli specchi. C’è un modo per uscirne con dignità: scusarsi con le donne e con le persone immigrate”. (Luca Zanella, Alleanza Verdi Sinistra)