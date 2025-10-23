Nel palazzaccio della politica si parla di manovra. E questa volta sembra tutta una lotta interna al centro destra. “Sugli affitti brevi abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa” taglia corto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Per il piano casa ho bisogno di soldi, altrimenti lo faccio con i Lego” attacca l’altro vice premier, Matteo Salvini.

“Meloni scenda sulla terra – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – l’ego ipertrofico è una brutta cosa anche quando si è presidente del consiglio”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Sugli affitti brevi abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme”. (Antonio Tajani)

“Per il piano casa ho bisogno di soldi, altrimenti lo faccio con i Lego”. (Matteo Salvini)

“È una manovra che non scontenta ma accontenta. Di solito le finanziarie non soddisfano completamente. E invece il testo del governo approvato qualche giorno fa ha un pregio: porta benifici nonostante sia costretto a portarsi dietro la zavorre del Superbonus di 40 miliardi”. (Giorgio Mulè, Forza Italia, Il Corriere della Sera)

“Ma quale governo della stabilità, quello Meloni è il governo dell’austerità”. (Chiara Braga, Partito Democratico, Agorà)

“È una manovra molto prudente che deve rispondere all’esigenza di rispettare le nuove regole del Patto di stabilità”. (Riccardo Molinari, Lega, Ping Pong)

“Il libro sul record delle tasse regalato ieri da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni? Non l’ho letto, ho letture più interessanti. Se Conte ci spiega come si fanno a recuperare quei centinaia di miliardi noi siamo contenti, scriva un libro su quanti soldi abbiamo speso sul superbonus e quanto è costato alle casse dello stato”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia)

“La manovra economica rispecchia questo clima surreale: tagliare tutto e alzare le tasse (quest’anno arriveremo al 42,8% di pressione fiscale, record da dieci anni), per scendere nel più breve tempo possibile sotto il 3% di rapporto deficit/PIL. Per fare cosa? Tornare sopra il 3% sopra subito, investendo in spese improduttive – come dice l’UPB – in armi”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle)

“Giorgia Meloni è venuta oggi in Parlamento a dire che il nostro Paese è di nuovo in serie A ma evidentemente si è dimenticata di dire che i lavoratori e lavoratrici italiane non giocano neanche in serie C, perché i loro stipendi sono sempre fermi al palo, il costo della vita aumenta”. (Nicola Fratoianni, L’aria che tira)

“Meloni scenda sulla terra, l’ego ipertrofico è una brutta cosa anche quando si è presidente del consiglio”. (Angelo Bonelli)