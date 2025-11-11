Nel palazzaccio della politica si continua a litigare sulla manovra. “Ci parla di equità la sinistra che prendeva i soldi dai cittadini per darli alle banche: lezioni da questa gente, anche no” tuona la premier, Giorgia Meloni. “Anche questa manovra di bilancio tradisce le promesse della premier, più impegnata in una campagna elettorale permanente che sui problemi reali del Paese” risponde la segretaria dem, Elly Schlein. Sulla stessa linea, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Ormai sembra una marziana. Va tutto a gonfie vele e se con questo Governo siamo arrivati a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure è solo un dettaglio. Torni a farsi un giro sulla terra, Presidente”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Ci parla di equità la sinistra che prendeva i soldi dai cittadini per darli alle banche: lezioni da questa gente, anche no”. (Giorgia Meloni)

“Anche questa manovra di bilancio tradisce le promesse della premier, più impegnata in una campagna elettorale permanente che sui problemi reali del Paese”. (Elly Schlein)

“Nella legge di bilancio riusciamo ad aumentare gli stipendi, portiamo a casa rottamazione anche perché abbiamo chiesto aiuto alle banche”. (Matteo Salvini)

“Ormai sembra una marziana. Va tutto a gonfie vele e se con questo Governo siamo arrivati a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure è solo un dettaglio. Torni a farsi un giro sulla terra, Presidente”. (Giuseppe Conte)

“Non ci vengano a dire che noi non aiutiamo i più deboli. I più deboli li abbiamo aiutati con le manovre finanziarie degli scorsi anni e anche con la manovra attuale perché se detassiamo gli aumenti dei contratti 2025-2026 lo facciamo per aiutare i più deboli, i contratti fino a 28 mila euro. E poi abbiamo aiutato il ceto medio. Sì, io sono fiero di essere parte di una maggioranza che con questa manovra aiuta il ceto medio, che è quell’Italia che produce, che lavora”. (Antonio Tajani)

“Come sapete il governo ha proposto al Parlamento di continuare nel 2026 sulla strada percorsa nei mille giorni: controllo sulle spese, supporto all’investimento, sostegno ai redditi reali e investimenti in sanità. Sono le linee direttrici che hanno permesso in 3 anni all’Italia di ridurre il deficit di 5 punti e mezzo e tornare in avanzo primario, portare lo spread da 236 a 75 punti base, migliorare il rating sovrano. Insomma la strada fondata su gestire i conti degli italiani con responsabilità, pragmatismo e prudenza”. (Giancarlo Giorgetti)

“È incredibile che, mentre 5,7 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta e faticano a pagare l’affitto o a trovare un alloggio dignitoso, la priorità della Lega sia l’ennesimo decreto su immigrazione e sicurezza. La realtà è che il Governo non ha un piano per il lavoro, per i salari o per il diritto all’abitare. E invece di investire i 14 miliardi di euro destinati al Ponte sullo Stretto in treni regionali, metropolitane e trasporto pubblico, continua a sprecare tempo e risorse in propaganda. Questa è la destra al governo: incapace di risolvere i problemi veri del Paese, ma sempre pronta a costruire nuovi nemici per nascondere le proprie inefficienze”. (Angelo Bonelli)

“Le diseguaglianze stanno crescendo a un ritmo intollerabile. Si parla di grandi cambiamenti, di intelligenza artificiale: bisogna promuoverla, lavorarci su, però se non stiamo attenti comporterà nuove divisioni tra ricchi e poveri”. (Romano Prodi, La Stampa)

“Sentir parlare Landini di patrimoniale mi fa cadere le gambe. Ma com’è venuto in mente a Landini di parlare di patrimoniale in questo momento? Con Meloni che aumenta le tasse lui dice: ‘noi le aumentate di più’. A quel punto Meloni appare come una statista. Come quando aumenta lo stipendio a Brunetta e poi fa finta di bloccarlo. Stiamo giocando una partita con la maglietta pro-Giorgia Meloni”. (Matteo Renzi, Un giorno da pecora)