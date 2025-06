Nel palazzaccio della politica si parla del vertice NATO e dell’aumento delle spese militari al 5% del Pil. “Sulla difesa – dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – l’Europa ha dato un chiaro segnale di rafforzare il proprio ruolo in politica estera rafforzando il pilastro europeo della Nato”. Dall’altra parte della barricata, la segretaria dem Elly Schlein: “L’aumento della spesa militare al 5% rischia di ipotecare il futuro delle prossime generazioni”. Sulla stessa linea del fronte, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Giorgia Meloni ha sottoscritto il disastro sociale dell’Italia”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Il riarmo sfrenato con la spesa portata al 5% non ha nulla a che vedere con la difesa dei popoli: è una gigantesca truffa ai danni dell’Italia al servizio della Trump e dell’industria bellica americana”. (Angelo Bonelli)

“Investire il 5% del Pil in armi come Trump sta imponendo ai Paesi Nato in queste ore è una follia: significa tagliare la sanità pubblica, dare un colpo micidiale all’istruzione pubblica e gettare in un caos ancora maggiore la sanità pubblica italiana”. (Nicola Fratoianni)

“Se non siamo in grado di difenderci non possiamo garantire la libertà e la democrazia”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia)

“Era meglio quando era una comunità di nazioni forti che si imponevano. Fino a trent’anni fa queste Nazioni forti hanno fatto la storia dell’Occidente. Oggi è un’Europa senza più gli attributi per poter influire nelle relazioni internazionali del pianeta”. (Roberto Vannacci, Lega)

“Grazie agli italiani e a Giorgia Meloni abbiamo una stabilità politica che ci consente di fare l’interesse degli italiani senza badare al ritorno elettorale immediato, senza tornare alle urne tra due settimane”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Sky Tg24)

“Se vogliamo vincere le Elezioni del 2027 servirà farla finita con lo scontro ideologico e creare una forte componente riformista nel centrosinistra. Altrimenti ci ritroviamo La Russa o Lollobrigida al Quirinale. Potete immaginare che cosa accadrebbe?” (Matteo Renzi)

“La sinistra non può andare al governo con la posizione di Conte fuori da Nato e Europa. Dall’altro lato la Lega, alleata a tutti i partiti anti-europei e filo-putiniani che vogliono far saltare l’Europa, non potrà accettare il riarmo. Questo in estrema sintesi. Noi rimaniamo al centro come alternativa liberale a due poli condizionati dai populisti”. (Carlo Calenda, Quotidiano Nazionale)

“Il PD, con grande irresponsabilità, ci accusa di isolare l’Italia. Ma se non avessimo firmato l’accordo con gli altri partner della NATO, ci saremmo isolati davvero. Neanche la Spagna – che ha fatto una figura davvero indegna – è riuscita a svincolarsi da questo impegno”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Coffee Break)

“L’accordo Nato sull’aumento delle spese per la difesa è un passo avanti importante sia per rafforzare l’asse euro-atlantico sia per fare investimenti strategici sulle nuove tecnologie, senza togliere un centesimo alla spesa sociale”. (Maurizio Lupi, Noi Moderati)

“Ho visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scodinzolare”. (Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle)

“È evidente che a loro dispiace dover accettare la verità: finalmente con Giorgia Meloni l’Italia è tornata a essere protagonista”. (Ester Mieli, Fratelli d’Italia)