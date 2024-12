Nel palazzaccio della politica italica si continua a discutere sulla guerra interna al Movimento 5 Stelle e delle dimissioni di Carlos Tavares. Su Stellantis, il ministro Adolfo Urso ricorda: “Un impegno dello Stato in Stellantis? La questione si pose quando fu creata. Io stesso mi espressi in tale direzione, ma il governo di allora (Conte 2, ndr) preferì lavarsene le mani, a differenza del governo francese, e non esercitò nemmeno la golden power. Ora è tardi e non è più proponibile”. Per Antonio Misiani è “indipensabile che ora John Elkann venga in Parlamento”.

Girato l’angolo, si parla ancora della crisi all’interno del Movimento 5 Stelle. Francesco Silvestri cerca di far ragionare Beppe Grillo: “Dopo 15 anni il M5s cammina da solo, questo va accettato”. Romano Prodi ci scherza un po’ su: “Grillo sul carro funebre? La fantasia non gli manca”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

