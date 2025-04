L’economia americana rallenta. Il pil nel primo trimestre si è contratto dello 0,3%, oltre le attese degli analisti che scommettevano su un -0,2%. Per il pil si tratta della prima contrazione dal 2022. Negli ultimi tre mesi del 2024 l’economia era cresciuta del 2,4%.

L’economia americana si contrae con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei consumatori salita dell’1,8%, l’aumento minore dal 2023. La contrazione dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno non include il “liberation day”, il giorno del 2 aprile in cui Trump ha annunciati i dazi reciproci.

Trump: “La colpa è di Biden”

E mentre Wall Street crolla dopo questi dati, con i listini dei giganti dell’auto in seria difficoltà, su tutti Stellantis e Gm, Donald Trump punta il dito contro Joe Biden dopo i risultati deludenti del pil, che hanno indicato la prima contrazione dell’economia americana dal 2022. “Questo è il mercato azionario di Joe Biden, non quello di Trump. Io sono entrato in carica il 20 gennaio. Il nostro il paese avrà un boom ma dobbiamo dell’eredità di Biden. Ci vorrà un po’ di tempo, non ha nulla a che vedere con le tariffe, è solo che ci lascia numeri negativi, ma quando inizierà il boom, sarà unico. Siate pazienti”, ha detto Trump sul suo social Truth.