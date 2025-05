La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla vicenda giudiziaria sui dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: dopo la decisione di un tribunale federale che mercoledì li aveva bloccati, ieri la Corte di appello ha sospeso la sentenza e li ha momentaneamente ripristinati. “Dazi, scontro tra giudici Usa”, titola La Stampa. “Battaglia legale sui dazi di Trump”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino”, titola invece La Verità.

“Usa, caos sui dazi di Trump” (La Repubblica).

“Battaglia legale sui dazi di Trump” (Il Corriere della Sera).

“I confini del potere”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “Ciò che accade negli Stati Uniti riguarda l’intero Occidente, il futuro della democrazia liberale in America ma anche in Europa. Sono lecite due domande. La prima è di carattere empirico: saranno i fatti a decidere quale sarà il punto di caduta. La seconda domanda è invece di carattere normativo e riguarda il dover essere, il modo in cui si intende la democrazia dei moderni. La prima domanda è la seguente: è più forte l’aspirante autocrate o sono più forti le istituzioni la cui funzione è di scoraggiare o impedire l’affermazione dell’autocrazia?”.

“Dazi, scontro tra giudici Usa” (La Stampa).

“Il BTp Italia a quota 6,5 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“I dazi in tribunale, caos Usa” (Il Messaggero).

“7 giugno, un corteo che rispetti la Capitale”. L’editoriale di Mario Ajello: “Roma ha l’occasione per confermare ciò che da sempre, e specialmente nell’ultimo mese tra la fine del vecchio papato e l’inizio del nuovo e con il viavai dei leader internazionali, è apparso chiaro a tutti. Ossia che questa è la città del dialogo politico, della diplomazia globale, delle possibili soluzioni per la pace. E allora, in nome di questa vocazione così importante e necessaria in tempi infiammati, la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza, organizzata dalle opposizioni il 7 giugno, dovrà essere per necessità storica, e la storia viene prima di ogni esigenza di cabotaggio politico, all’altezza dello standing di Roma”.

“Guerra giudici-Trump: (per ora) restano i dazi” (Il Giornale).

“Il gioco del dazio” (Il Manifesto).

“Riarmo: 200 miliardi di t. di gas serra in più all’anno” (Il Fatto Quotidiano).

“Un suicidio assistito”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Quanti fiumi di parole inutili, anzi dannose, sulla pace in Ucraina pur di non arrivare mai al nocciolo della questione: e cioè che Nato, Ue e Kiev hanno perso la guerra, la Russia l’ha vinta, il tempo gioca a favore di Mosca e spetta agli sconfitti convincere i vincitori a smetterla con un’offerta…”.

“Pfizer falsificò i dati sui morti per farsi approvare il vaccino” (La Verità).

“Casarini a processo vara la seconda nave” (Libero).

“I giudici americano bloccano i dazi. Trump all’angolo: Colpo di stato” (Domani).