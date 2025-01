Il primo sì alla riforma della Giustizia targata Carlo Nordio è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Carriere separate, primo sì in Aula – è l’apertura del Corriere della Sera -. Le toghe in rivolta”. “La giustizia di Berlusconi” è la prima pagina di Repubblica. “Carriere separate, il primo sì” è il titolo del Messaggero.

“Odo Gelli far festa” scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano: “Il bello di questi manigoldi che ci sgovernano è che confessano spontaneamente senza che nessuno non dico li torturi o li intercetti, ma gli faccia neppure una domanda”.

“Quel filo tra Biden e Trump”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “L’attuale presidente americano rivendica il successo in Medio Oriente. Ma un ruolo importante lo ha giocato il tycoon”.

“Donald Trump. Come trasformare il sogno di Obama in un incubo”. L’editoriale di Stefano Massini: “Per tutti noi, comuni mortali, Donald scese in campo per le Presidenziali il 16 giugno del 2015. E si noti che stavolta il verbo scendere è più che mai calzante, perché quel giorno egli convocò i giornalisti nell’atrio della Trump Tower e su una musica travolgente comparve in alto, sopra tutti, realmente scendendo fra di loro su una scala mobile, come una divinità incarnata”.

“Piano per l’Ires premiale permanente”. (Il Sole 24 Ore)

“La crescita che rende sostenibile il debito”. L’editoriale di Angelo De Mattia: “Non era mai accaduto che la Banca d’Italia integrasse la propria sempre asettica comunicazione mensile sul debito pubblico con delle considerazioni esplicative, come, invece, ha fatto mercoledì scorso allorché il debito ha superato a novembre quella che viene diffusamente chiamata la soglia psicologica di 3 mila miliardi, raggiungendo 3.005,2 miliardi, con un debito, così, di ciascun italiano pari a 51 mila euro circa. Ha ritenuto, l’Istituto centrale, di richiamare l’attenzione, prevenendo fuorvianti interpretazioni vista l’attesa da diverso tempo di questo sconfinamento, sul fatto che, per valutare lo stato di salute delle finanze pubbliche di un Paese non conta tanto il livello nominale del debito quanto il suo andamento in relazione alla capacità del Paese di fare fronte ad esso, insomma il rapporto con il Pil. Conta insomma la ricchezza di uno Stato – come la disponibilità di risorse nel caso di un debitore privato nei confronti di una banca – ma contano anche, si deve aggiungere, la certezza delle prospettive, la stabilità dei governi, la saldezza delle politiche, le misure per la crescita dell’economia e le relative realizzazioni”.

“Il ruolo di Trump scompagina i falchi di Tel Aviv”. L’editoriale di Zvi Schuldiner: “Il significato dell’accordo firmato mercoledì con Hamas suscita in Israele reazioni molto contrastanti, mentre il mondo guarda soprattutto alla questione del possibile cessate il fuoco a Gaza. Il primo annuncio di conclusione delle trattative è arrivato dal nuovo presidente statunitense, non ancora insediato, Donald Trump, che ha bruciato tutti sul tempo”.

