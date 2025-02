Due sono le principali notizie in apertura sui quotidiani di oggi: le discussioni riguardo a un piano di difesa comune europea, dopo l’annuncio della presidente della Commissione Europea von der Leyen di voler tenere fuori dalle regole del patto di stabilità le spese militari e l’esame alla Camera della mozione di sfiducia, respinta, alla ministra del Turismo Santanchè per le sue vicende giudiziarie. “Difesa, spinta dell’Europa”, titola Il Corriere della Sera. “La destra salva Santanchè”, è l’apertura di Repubblica. “Borsettate alla sinistra”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Difesa, spinta dell’Europa” (Il Corriere della Sera).

“Un nuovo ordine mondiale”. L’editoriale di Federico Rampini: “Ricevuto alla Casa Bianca, Macron ha detto di vedere «buone ragioni per cui Trump ha riallacciato il dialogo con Putin». Il presidente francese ha confermato che diversi Paesi europei sono disponibili a mandare truppe in Ucraina per garantire una tregua; ha aggiunto però che un appoggio militare americano rimarrà indispensabile per impedire che Putin torni ad attaccare in futuro. Sul deterrente americano aveva già espresso i suoi dubbi il futuro cancelliere tedesco Merz: ha rilanciato l’idea di allargare l’ombrello nucleare francese a tutta l’Europa”.

“Difesa europea, il piano Ursula” (La Stampa).

“La destra salva Santanchè” (La Repubblica).

“Il senso unico della Germania”. L’editoriale di Timothy Garton Ash: “Se il nuovo governo di coalizione guidato da Friedrich Merz saprà cogliere l’occasione offerta da questa crisi, sia Berlino che Bruxelles avanzeranno. Se non ci riuscirà, entrambe potrebbero regredire”.

“Sanità, migliorano le cure in ospedale. Male prevenzione e medicina territoriale” (Il Sole 24 Ore).

“Bollette, un salvagente per i fragili” (Il Giornale).

“Difesa comune, l’Europa accelera” (Il Messaggero).

“Accoglienza, ma rispetto dei nostri valori”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Ormai è chiaro: il rigetto dell’immigrazione irregolare è diventato un fenomeno mondiale che decide presente e futuro dei governi occidentali. Il crollo elettorale del più antico partito del continente europeo, l’Spd, rappresenta l’ultimo, radicale segnale di allarme. Ciò che in ogni nazione viene colpita al cuore è una contraddizione ideologica che si potrebbe definire come “l’equivoco dell’accoglienza”. Essa, con tutta evidenza, ha contagiato in primo luogo la sinistra. Ma ha finito per investire anche settori del popolarismo, come hanno dimostrato i governi di Angela Merkel”.

“Sbanda armata” (Il Manifesto).

“Mi odiate perché sono ricca” (Il Fatto Quotidiano).

“Reddito di belligeranza”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Ieri qualche lettore sarà sobbalzato sulla sedia: ma come, il Fatto apre con una ricerca di Carlo Cottarelli? Quello del governo tecnico di Mattarella dopo la cacciata di Conte per il presunto caso Savona? Il manidiforbice dell’austerità? Sì, quello. Abbiamo idee diverse, talora opposte…”.

“Il governo a Macron: in Ucraina vacci tu” (La Verità).

“Borsettate alla sinistra” (Libero).

“Santanchè come l’ultimo giapponese: Decido io se e quando dimettermi” (Domani).