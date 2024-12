L’EDICOLA, il Corriere: “Francia in crisi. Macron: ‘Errori ma non lascio'”. Il Sole 24 Ore: “Istat taglia la crescita”. Libero: “La stecca dei giudici: Sanremo tolto alla Rai”

La crisi politica in Francia e la sentenza del Tar sul festival di Sanremo sono i due argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Francia in crisi. Macron: ‘Errori ma non lascio'” è l’apertura del Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore apre invece sui nuovi dati economici: “L’Istat taglia la crescita 2024-2025”. Libero invece dedica il titolo d’apertura al Festival: “La stecca dei giudici: Sanremo tolto alla Rai”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Francia in crisi. Macron: ‘Errori ma non lascio'”. (Il Corriere della Sera)

“Macron: ‘Non mi dimetto'”. (La Repubblica)

“Donald Trump. Il ‘bad boy’ del mercato immobiliare che a vent’anni aveva già superato il padre”. L’editoriale di Stefano Masini: “A. D., Anno Donald 1966. Biondissimo e impaziente, pronto a giocarsela come faceva a ogni partita da capitano della squadra di baseball all’accademia militare, Don si sentiva sulla rampa di lancio come il razzo Saturn della NASA, solo che l’obiettivo non era the moon, ma the money”.

“Concordato Irpef e banche, è scontro Lega-Forza Italia”. (La Stampa)

“L’Istat taglia la crescita 2024-2025”. (Il Sole 24 Ore)

“Il Pil frena ma spread ai minimi”. (Il Messaggero)

“Terremoto Sanremo, la Rai rischia di perderlo”. (Il Giornale)

“Le ceneri di Gaza”. (Il Manifesto)

“La terra di Palestina sotto il nostro cielo d’acciaio”. L’editoriale di Ian Chambers: “Oggi a Gaza non ci sono uccelli. C’è solo il silenzio dell’annientamento. L’abitare umano è stato cancellato. Il risultato di una delle campagne di bombardamento più brutali della storia moderna ha sradicato questo agglomerato urbano un tempo densamente abitato. Sono stati eliminati gli edifici, i campi, il bestiame e le forniture d’acqua. Qualsiasi forma di vita che sopravvive ci si trova tra le macerie di un genocidio e di un disastro ecologico. A questo punto, la Palestina diventa il nome di qualcosa di più di un luogo fisico”.

“Maserati: Elkann visita la fabbrica senza operai”. (Il Fatto Quotidiano)

“I guardiani del nulla”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Scappati di casa, irrilevanti, antipolitica, yesmen, farsa amara, attovagliati al banchetto, famiglia Addams, poltronisti, miracolati, ignoranti, cumulo di macerie, cespuglio 2%, disintegrati, decaduti, frusti, minestrina riscaldata, dilettanti, coatti, arroganti, beceri, incompetenti, pagliacci, traditori, morti, stramorti, estinti. Alberto Airola aveva appena finito di collezionare gli ultimi insulti dei giornaloni ai 5Stelle, quando…”

“La grazia a Fauci per coprire le malefatte sulla pandemia”. (La Verità)

“La stecca dei giudici: Sanremo tolto alla Rai”. (Libero)