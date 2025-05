La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al piano approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano per occupare interamente la Striscia di Gaza, con l’occupazione permanente e lo spostamento della popolazione palestinese nel sud della Striscia. “Israele: invaderemo Gaza”, titola il Messaggero. “Israele pronto a occupare Gaza”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Bibi occupa e deporta. In Ue vietato parlarne”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Invaderemo Gaza. È bufera su Israele” (La Repubblica).

“Oltre i confini della chiesa”. L’editoriale di Gian Guido Vecchi: “Alle 16.30 di mercoledì 7 maggio, i cardinali andranno in processione verso la Sistina partendo dalla Cappella Paolina, lo stesso luogo nel quale il Papa appena eletto sosterà prima di mostrarsi al mondo dalla Loggia delle Benedizioni. È una finezza della tradizione che il prescelto, per prima cosa, resti da solo in preghiera davanti all’ultimo capolavoro affrescato dal vecchio Michelangelo, la Crocifissione di Pietro: il Pescatore di Galilea, inchiodato per terra alla croce, sta per essere issato a testa in giù e solleva la testa guardando severo lo spettatore, come ad ammonire il successore di ciò che significa, davvero, essere il vescovo di Roma”.

L’intervista a George Simion, vincitore del primo turno alle elezioni presidenziali in Romania: “Nessuno si aspettava un tale successo. È il segno che i romeni vogliono cambiare il governo. Avremo la stessa linea in politica estera dell’Italia. Adotteremo la stessa strategia di Giorgia Meloni”. Quanto agli aiuti all’Ucraina dice: “Saremo nella stessa posizione solo se gli ucraini rispetteranno i diritti delle minoranze, perché abbiamo mezzo milione di romeni lì e loro non rispettano i loro diritti in materia di chiesa e scuola: cercheremo di imporlo alla parte ucraina. Ma siamo sulla stessa lunghezza d’onda nel condannare la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Sosteniamo una Nato forte e sosteniamo un’alleanza forte con l’amministrazione di Trump”.

Ricercatori, scontro sul piano Ue” (Il Sole 24 Ore).

“Nuova Germania, sintonia possibile”. L’editoriale di Mario Ajello: “Oggi viene votato il governo Merz e subito dopo il neo cancelliere partirà per Parigi dove incontrerà Macron. Per rimarcare l’importanza dell’asse franco-tedesco che secondo la tradizione è quello che ha sempre guidato l’Europa. Ma in questa fase di trasformazione di tutto e di ridefinizione degli equilibri internazionali, l’Italia ha la chance di farsi protagonista proprio tramite un rapporto privilegiato – e le condizioni ci sono – con la Germania di Merz e approfittando della fase complicata che Macron sta vivendo in patria e quindi anche nelle sua proiezione esterna”.

“Stipendi più alti. Ecco il piano” (Il Giornale).

“Microspie, infiltrati e 70 milioni. Così gli 007 hanno incastrato AfD” (La Verità).

“Gli auto-incaprettati”. L’editoriale di Marco Travaglio: “L’“incaprettamento” è la sevizia mortale inflitta dalle mafie al traditore: cappio al collo e corda che lega mani e piedi dietro la schiena, così la vittima si strangola cercando di liberarsi. Ma è anche la geniale strategia dei vecchi partiti europei che, tentando di combattere le forze anti-sistema, si incaprettano da soli”.

“Trump, Macron e la ricerca di un nuovo Wojtyla”. L’editoriale di Mario Sechi: “Il 5 maggio, giorno della morte di Napoleone Bonaparte, l’imperatore che fece arrestare Pio VII, ho fatto un secondo giro per le sette chiese di Roma. Cosa si dice nei Sacri Palazzi alla vigilia del Conclave? Cosa è successo in questi giorni dopo la morte del Papa, quelli che vanno dal funerale di Francesco alla riunione dei cardinali nella Cappella Sistina? Qual è lo scenario dell’elezione del nuovo Pontefice?”.

