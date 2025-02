Il primo incontro a Riad, in Arabia Saudita, fra le delegazioni di Russia e Stati Uniti per discutere della guerra in Ucraina e le preoccupanti condizioni di Papa Francesco sono le due notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi. “Kiev, il dialogo Usa-Russia”, titola Il Corriere della Sera. “È polmonite bilaterale, ansia per il Papa”, è l’apertura di Repubblica. “Il Pd dichiara guerra agli Usa”, titola invece Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Kiev, il dialogo Usa-Russia” (Il Corriere della Sera).

“Il metodo imperiale di Trump”. L’editoriale di Sabino Cassese: “Un presidente scatenato, che moltiplica le sue aggressioni all’interno, licenziando funzionari e sopprimendo organismi, e all’estero, uscendo da organi multilaterali, imponendo dazi alle importazioni e accampando pretese territoriali. Un vice presidente che fa appello a nazionalismo e populismo. Un segretario di Stato che dichiara obsoleto l’ordine internazionale. Tutto questo con una mistura di mercantilismo e di capitalismo predatorio, con grande gusto teatrale, muovendosi su un palcoscenico universale e senza quella compostezza nell’uso del potere che è propria della tradizione regale dei capi di Stato, di cui l’ultimo esempio è stata la regina Elisabetta II d’Inghilterra”.

“Riad, patto Usa-Russia. La rabbia di Zelensky” (La Stampa).

“È polmonite bilaterale, ansia per il Papa” (La Repubblica).

“Le condizioni dello zar”. L’editoriale di Maurizio Molinari: “Nel negoziato Usa-Russia sull’Ucraina che si è aperto a Riad l’amministrazione Trump si trova di fronte alle due condizioni fondamentali poste da Mosca per raggiungere un’intesa: l’accordo dovrà essere definitivo sui confini fra i due Paesi e non dovranno esserci truppe appartenenti a Nato o Ue sul territorio di Kiev”.

“Controlli e cartelle, record d’incassi. Bonus e Iva: stop a frodi per 5,8 miliardi” (Il Sole 24 Ore).

“Usa e Russia si parlano: tregua, elezioni e pace” (Il Fatto Quotidiano).

“Riflessi prontissimi”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Delle tre l’una: o il presidente Mattarella s’è reso conto di averla fatta grossa, paragonando al Terzo Reich la Russia che combatté e sconfisse il Terzo Reich mentre l’Italia stava con il Terzo Reich; o ha finalmente saputo che l’Ucraina ha perso la guerra e noi con lei”.

“Usa e Russia licenziano Zelensky” (La Verità).

“Il Papa si aggrava: polmonite bilaterale” (Il Giornale).

“Mosca-Usa, il dialogo irrita Kiev” (Il Messaggero).

“All’Europa serve realismo, non paura”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Sarà meglio che l’Unione europea superi in fretta l’inconcludente vertice di Parigi. L’aggressiva concitazione con la quale Trump ha affrontato la “questione Ucraina” ha infatti contagiato l’Ue, determinando tra i suoi leader un nervosismo che non aiuta a ragionare. Che l’Occidente corra il drammatico rischio di dividersi, rompendo l’alleanza che ha governato il mondo dalla Seconda guerra mondiale, è una possibilità che incombe minacciosa. Ma, se le parole hanno un senso, si tratta per ora, appunto, solo di un rischio, non di una certezza. Viceversa alcuni la valutano come una rottura già avvenuta, un irreversibile divorzio senza “giusta causa”. Ipotesi che, in Italia, induce Elly Schlein a incalzare Giorgia Meloni “tu da che parte stai?”, con gli Usa o con l’Europa?”.

“Il Pd dichiara guerra agli Usa” (Libero).

“Chi sono i nemici dell’interesse nazionale”. L’editoriale di Mario Sechi: “Quando bisogna decidere sulle cose che contano nello scenario internazionale la sinistra non delude mai, nel senso che si fa trovare impreparata a tutto. Elly Schlein chiede a Meloni da che parte sta (e dopo tre annidi guerra dovrebbe essere chiaro) ma non sa con chi sta il Pd: vuole la pace (come tutti), sta con l’Ucraina ma non vuole armarla, di certo è contro Trump e dunque il principale partito d’opposizione d’Italia è avversario dell’America”.

“Tavolo riservato” (Il Manifesto).

“Vertice sull’Ucraina senza l’Ucraina. Patto Trump-Putin contro Zelensky” (Domani).