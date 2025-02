Oggi le aperture dei quotidiani sono dedicate all’incontro, convocato dal presidente francese Macron, dei leader dei principali paesi europei per discutere della guerra fra Russia e Ucraina, dopo l’iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump per una trattativa diretta con Putin. “Kiev, il duello Europa-Usa”, titola Il Corriere della Sera. “Ucraina, piano europeo”, è l’apertura di Repubblica. “Tregua già a Pasqua: a Riad i negoziati, a Parigi i piagnistei”, titola invece Il Fatto Quotidiano.

“Kiev, il duello Europa-Usa” (Il Corriere della Sera).

“Ma adesso parliamo di crescita”. L’editoriale di Francesco Giavazzi: “Tempo che ci si occupi di crescita. L’allarme degli imprenditori — che hanno alzato la voce chiedendo di riorientare le priorità del Paese a favore di aziende, famiglie, investimenti — è tardivo, ma finalmente è arrivato. Pensare che il rallentamento della nostra economia dipenda solo da ciò che sta accadendo in Germania potrebbe rivelarsi una pericolosa illusione”.

“Non si fa la pace senza l’Europa” (La Stampa).

L’intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Ucraina? Una eventuale missione militare di peacekeeping non potrà che essere internazionale, magari in una cornice delle Nazioni Unite, coinvolgendo quindi il Consiglio di Sicurezza. In questo contesto, noi come Italia e come Europa siamo ovviamente disposti a fare la nostra parte, come saremmo pronti a farlo in Medio Oriente”.

“Tregua già a Pasqua: a Riad i negoziati, a Parigi i piagnistei” (Il Fatto Quotidiano).

“Ucraina, piano europeo” (La Repubblica).

“Il futuro dell’Unione i gioco”. L’editoriale di Alberto D’Argenio: “A meno di un mese dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’Europa si accorge di essere sotto attacco. Anzi, di più. In pochi giorni cancellerie e istituzioni si sono rese conto che la partita è senza precedenti: l’Unione è vittima di un’aggressione concentrica su più livelli”.

“Partite Iva 2024, calano gli autonomi” (Il Sole 24 Ore).

“Ucraina, l’azzardo di Macron” (Il Giornale).

“Europa, un vertice ristretto” (Il Messaggero).

“Democrazie in crisi e leader “forti”. L’editoriale di Vittorio Sabadin: “Il decisionismo di Donald Trump sta allarmando mezzo mondo e molti analisti politici già si pongono una domanda inquietante: se il nuovo presidente, decidendo tutto da solo, otterrà i risultati che ha promesso, non indebolirà con il suo successo anche i sistemi democratici ancora vigenti in 63 paesi del mondo, quasi metà dei quali sono in Europa? Le democrazie sono lente e complicate. L’uomo, o la donna, soli al comando esercitano invece un fascino sempre maggiore, come dimostra il successo elettorale dei gruppi estremisti che non nascondono la loro nostalgia per un’epoca storica funestata da dittature e repressione del dissenso”.

“L’ultima macronata” (Libero).

“L’Ue vuol guadagnare anche se ha perso” (La Verità).

“L’Europa e il summit anti Trump. Meloni deve scegliere con chi stare” (Domani).