La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per trovare un accordo fra Russia e Ucraina. Putin offre la sospensione di 30 giorni degli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma chiede anche che in quel periodo l’Ucraina non riceva nuove armi dai Paesi che la sostengono. “Trump-Putin, business sulla pace”, titola La Stampa. “Kiev, la tregua debole di Putin”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Putin tratta, l’Europa no”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Kiev, la tregua debole di Putin” (Il Corriere della Sera).

“L’Europa e le armi”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “In nome dell’Europa contro l’Europa. E se l’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’Unione, fosse pronta a sfilarsi, a dire «non ci sto», di fronte al tentativo in atto di creare un sistema di deterrenza europea? I risultati del sondaggio che Nando Pagnoncelli ha pubblicato sul Corriere (15 marzo) sono eloquenti. Solo il 32 per cento degli italiani appoggia Kiev”.

“Trump-Putin, business sulla pace” (La Stampa).

“Senza tregua” (La Repubblica).

“Ucraina, la tregua parziale” (Il Messaggero).

“E adesso si apre uno spazio per l’Europa”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Non ha precedenti nella storia una telefonata così tanto attesa, con il fiato sospeso, da tutto il mondo. Forse basta questo a dar conto del grande cambiamento in corso nell’ordine mondiale: con la vistosa personalizzazione di un confronto mirato a decidere il destino di una nazione e, di fatto, di un intero continente”.

“Piazza Affari ai massimi dal 2007” (Il Sole 24 Ore).

“Telefonata Trump-Putin: prima tregua in Ucraina” (Il Giornale).

“Trump-Putin: tregua energetica in Ucraina e niente più armi Usa” (Il Fatto Quotidiano).

“Guardoni e cornuti”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Cosa facevano ieri i nostri governi – quello europeo e quello italiano – mentre Trump e Putin discutevano come chiudere la guerra in Ucraina? Parlavano d’altro, perché non contano nulla e non hanno una posizione su niente. Guardoni e cornuti, sempre gli ultimi a sapere le cose. Mentre i protagonisti parlano di pace, i governi europei parlano di guerra”.

“Fossa comune” (Il Manifesto).

“Trump fa la pace con Putin. Ursula prepara la guerra” (La Verità).

“Putin tratta, l’Europa no” (Libero).

“Il telefono rosso e l’infantilismo dei leader europei”. L’editoriale di Mario Sechi: “Il telefono rosso tra la Casa Bianca e il Cremlino si è riattivato, Trump ha parlato con Putin, il presidente russo tratta. La notizia non è ancora quella dei cannoni che smettono di tuonare, ma la pax trumpiana avanza, nonostante i paletti posti da Mosca e da Kiev e gli infantilismi dei leader europei che anche ieri hanno toccato livelli tragicomici. Mentre Trump e Putin discutevano alcuni primi elementi per un cessate il fuoco, Emmanuel Macron e Olaf Scholz dichiaravano che continueranno a fornire armi”.

“Centrali elettriche, armi e prigionieri. La piccola tregua di Trump e Putin” (Domani).