Oggi in apertura sui quotidiani ci sono diverse notizie: la trattativa per una tregua fra Russia e Ucraina, le critiche all’Europa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la discussione sui dazi e la vicenda processuale della ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Kiev, primi passi per la tregua”, titola Il Corriere della Sera. “Europei parassiti”, è l’apertura di Repubblica. “Visibilia, altra furbata: salvata coi fondi Covid”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Kiev, primi passi per la tregua” (Il Corriere della Sera).

“L’ultimo treno per l’Europa”. L’editoriale di Giuseppe Sarcina: “I leader europei stanno provando seriamente a inserirsi nel negoziato sulla guerra in Ucraina. Forse è l’ultimo tentativo, l’ultimo treno a nostra disposizione. Il confronto tra i governi, di per sé, non è mai semplice. Ma ora tutte le ipotesi, tutti gli scenari sono condizionati dal «fattore T», cioè dalle scelte più o meno umorali di Donald Trump. Proprio per questo oggi l’avversario numero uno dell’Europa è il clima di fatalismo, di impotenza che si è venuto a creare. L’Italia è un caso esemplare”.

“I dazi mettono in crisi l’alleanza con gli Usa (La Stampa).

L’intervista al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Gli Stati Uniti e l’Europa devono guardare al comune interesse e tenere conto della loro alleanza strategica. Tra i valori che li uniscono c’è anche quello del mercato. La storia insegna che quando gli interessi economici sono convergenti, anche le criticità nei rapporti tra Paesi è minore. Ora stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio. Ma il Wto, che in passato era l’organismo deputato a garantire quell’equilibrio, non è più in grado di regolare dinamiche di mercato mondiali. L’Ue è l’unica titolata a trattare su questo fronte e noi sosteniamo pienamente il commissario Maroš Šefčovič, che ora è a Washington per negoziare. L’importante è che quel tavolo non si trasformi in un moltiplicatore di aggressività. Si deve trovare un compromesso virtuoso, perché solo il mercato comune può renderci entrambi più forti”.

“Europei parassiti” (La Repubblica).

“Trump, il presidente tiranno”. L’editoriale di Massimo Recalcati: “La sua leadership anti-democratica non assomiglia a quelle, già tristemente conosciute, del despota o del rivoluzionario spietato. Si tratta piuttosto di un ibrido inquietante”.

“Irpef, stop del Governo ai maxi acconti. Riforma fiscale, quattro mesi in più” (Il Sole 24 Ore).

“Ucraina, tregua nel Mar Nero” (Il Messaggero).

“Oltre gli Usa esiste un mondo”. L’editoriale di Romano Prodi: “Il disorientamento regna sovrano: a partire dagli Stati Uniti, che l’hanno provocato, per passare a tutti gli altri paesi che ne dovranno trarre le conseguenze. Lasciando da parte l’importante capitolo del possibile accordo sulla fine della guerra di Ucraina, non esistono ancora idonee strategie alternative nel campo economico”.

“Follia Pd: Ai figli solo il cognome della madre” (Il Giornale).

“Piano di riserva” (Il Manifesto).

“Visibilia, altra furbata: salvata coi fondi Covid” (Il Fatto Quotidiano).

“Tank Show”. L’editoriale di Marco Travaglio: “C’è un’aria, un’aria, ma un’aria… che manca l’aria” cantava Gaber in un pezzo memorabile sulla cosiddetta informazione. È la solita arietta di pensiero unico e conformismo forzato, che ogni tanto torna. Come negli anni d’oro di B., nel triennio renziano e sotto i governi dei due Super Mario (Monti e Draghi)”.

“Primo accordo di pace in Ucraina” (La Verità).

“Prodi ha mentito. Ecco la prova video” (Libero).

“Tregua sul Mar Nero tra Kiev e Mosca. Scandalo chat, Trump difende i suoi” (Domani).