La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella dell’intervento diretto degli Stati Uniti al fianco di Israele nella guerra con l’Iran, con la decisione del presidente Donald Trump di bombardare i tre siti nucleari iraniani di Fordo, Isfahan e Natanz. “La guerra di Trump all’Iran”, titola il Corriere della Sera. “Gli Usa: obiettivi raggiunti, ora trattare. L’Iran: pronti a chiudere Hormuz”, è l’apertura del Sole 24 Ore. “Trump va contro Trump e attacca l’Iran”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“La guerra di Trump” (La Repubblica).

“La guerra di Trump all’Iran” (Il Corriere della Sera).

“L’illusione di isolarsi”. L’editoriale di Antonio Polito: “E così anche lui, Donald J. Trump, è finito lì, nella Situation Room della Casa Bianca, al fianco di un generale gesticolante, a guardare i suoi B-2 mentre scagliano sui bunker atomici del nemico le bombe perforanti più potenti della storia. Come George W. Bush nel 2003 mentre dava il via alla guerra in Iraq, per riscrivere la storia del Medio Oriente. Come Barack H. Obama che nel 2011 provò a chiudere quella stessa guerra assistendo in diretta all’uccisione di Osama Bin Laden, colui che l’aveva iniziata”.

“Gli Usa: obiettivi raggiunti, ora trattare. L’Iran: pronti a chiudere Hormuz” (Il Sole 24 Ore).

“La Guerra di Trump” (La Stampa).

“Trump attacca l’Iran: Ora pace o tragedia” (Il Messaggero).

“La svolta che serve ai vertici di Teheran”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Il timore, sempre più diffuso, è che nei rapporti tra Stati la situazione sia completamente sfuggita di mano: quel mondo fuori controllo (e senza regole) che a molti, specie ai cittadini semplici, sembra divenuto la drammatica normalità. Ormai si va alla guerra, così sembrerebbe, senza uno scopo plausibile: mossi soltanto da istinti primitivi di vendetta e conquista, seguendo gli scatti d’ira dei potenti, per soddisfare un desiderio irrefrenabile di violenza e distruzione”.

“La lezione di Trump” (Il Giornale).

“Il vero padrone del mondo” (Il Fatto Quotidiano).

“Tiriamoci fuori”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Con l’attacco ai siti nucleari di uno Stato sovrano, l’Iran, in base ad accuse false, Donald Trump rinnega la dottrina isolazionista “Maga”, la missione del suo primo mandato (quattro anni senza nuove guerre e con una vecchia in meno: quella in Afghanistan), la promessa elettorale di sostituire la diplomazia alle armi…”.

“Trump va contro Trump e attacca l’Iran” (La Verità).

“I persiani al tappeto” (Libero).

“Distrutti siti nucleari dell’Iran. La grande scommessa di Trump” (Domani).