Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: le modifiche alla proposta di legge di bilancio presentate dal governo riguardo le regole più restrittive sulle pensioni, il piano per il settore automobilistico approvato ieri dalla Commissione europea che revoca il divieto di vendita di nuove auto a benzina o diesel dopo il 2035, e il no di Putin che gela i negoziati per far finire la guerra in Ucraina. “Putin vuole soltanto la guerra”, titola La Stampa. “Manovra, stretta sulle pensioni”, è l’apertura del Corriere. “Retromarcia Europa: stop all’auto green. Finisce l’era Greta”, titola invece Il Giornale.

La rassegna stampa di oggi:

“Stretta sulle pensioni” (La Repubblica).

“Putin vuole soltanto la guerra” (La Stampa).

“Manovra, stretta sulle pensioni” (Il Corriere della Sera).

“Come contrastare l’antisemitismo”, di Antonio Polito: “La strage che arriva da «down there» (da «laggiù», come gli inglesi chiamano l’Australia perché è dall’altra parte del mondo) ci dice molto di noi, da questa parte del mondo. È anzi una vera e propria lezione sull’antisemitismo: spiega perfettamente che cosa sia, e perché è pericoloso anche qui. Se ci si avventura nelle tenebre dei social, si può infatti constatare che una robusta fetta della nostra «società civile» inserisce senza alcun dubbio gli ebrei morti a Sidney nella contabilità generale della guerra di Gaza”.

“Pensioni, doppio rinvio per l’uscita” (Il Sole 24 Ore).

“Pensioni, cambiano le regole” (Il Messaggero).

“Il caso Francia e la lezione dell’Italia”, di Andrea Bassi: “Forse è venuto il tempo di interrogarsi davvero sulla direzione presa dalla Francia. Un Paese, si potrebbe dire parafrasando quanto accaduto alle banche durante la crisi dei subprime, “too big to fail”, troppo grande per fallire. La Francia non è un’economia periferica come la Grecia: è la seconda economia dell’Unione europea e un pilastro del debito “sicuro”, quello definito “core”, insieme alla Germania. Se i mercati iniziano a dubitare dei titoli francesi, potrebbe crollare la fiducia nell’intera architettura dell’euro”.

“Retromarcia Europa: stop all’auto green. Finisce l’era Greta” (Il Giornale).

“Benzina sul fuoco” (Il Manifesto).

“Meloni nuova Fornero. Bernini in retromarcia” (Il Fatto Quotidiano).

“Unione sovietica europea”, di Marco Travaglio: “Nella foga di combattere le autocrazie copiandole, la nostra bella Ue ci ha regalato un’altra perla di liberaldemocrazia: sanzioni a 12 complici della guerra ibrida russa. Tra i fortunati vincitori c’è Jacques Baud, ex colonnello svizzero dell’esercito e dell’intelligence, ex consigliere Onu, uno degli analisti militari più documentati sull’Ucraina”.

“Correzioni di rotta (Avvenire).

“Euro-retromarcia sull’auto” (Libero).

“L’ultimo fallimento degli economisti fuori dalla realtà”, di Mario Sechi: “Se l’Europa fosse quella che raccontano gli europeisti, non esisterebbe; i suoi confini e orizzonti sono per fortuna più ampi. Tramontati gli statisti, l’Europa è stata sfigurata dall’ascesa dei burocrati e degli economisti al vertice della macchina politica di Bruxelles. Se tutto è ridotto a calcolo economico, parametro, procedura, il primo elemento che scompare è la storia, la cultura, fino all’eclisse del buon senso. Pensare di poter cambiare a tavolino i cicli industriali, immaginare di sostituire l’imprenditore con il funzionario brussellese, mettere nero su bianco un diktat che impone di comprare l’automobile senza poter scegliere come spendere i propri soldi, è una stupidaggine che poteva venire in mente solo a una classe dirigente che non ha mai avuto il problema di comprare l’auto a rate e far quadrare i conti in famiglia”.

“Niet su Donbass e forze straniere. Mosca spegne gli entusiasmi” (Domani).

“In contatto con i jihadisti. L’imam salvato dai giudici” (La Verità).