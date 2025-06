La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla risposta di Teheran agli attacchi americani, con lanci di missili sulle basi Usa in Qatar. Il presidente Donald Trump ha poi annunciato una tregua di 12 ore. “Iran, trattative tra le bombe”, titola La Stampa. “Missili dell’Iran sulle basi Usa”, è l’apertura del Corriere. “Ma allora si può: Spagna esentata dal 5% in armi”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump: Tregua di 12 ore” (La Repubblica).

“Missili dell’Iran sulle basi Usa” (Il Corriere della Sera).

“Le mosse da reality”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “Donald Trump tratta anche un attacco che può avere una logica militare e geopolitica ma che porta l’America e il mondo sull’orlo di un conflitto catastrofico come la puntata di un suo reality. Stavolta, però, la regia sembra passata nelle mani di Netanyahu deciso a trascinarlo nel tentativo di abbattere a spallate il regime iraniano. Poi nella notte l’annuncio a sorpresa di una possibile tregua. Con lo stesso gusto col quale ha trasferito nella sfera della salute un acronimo di successo, Maga, coniando Maha, Make America Healthy Again, a protezione del titolare della Sanità, Bob Kennedy Jr, inviso anche a molti repubblicani per la sua ostilità ai vaccini, Trump smentisce tutti i suoi ministri impegnati a presentare l’intervento Usa come un’operazione «chirurgica» strettamente limitata agli impianti nucleari…”.

“Iran, trattative tra le bombe” (La Stampa).

“Fondi pensione, investimenti in Italia a quota 19,3%” (Il Sole 24 Ore).

“Iran, Trump annuncia la tregua” (Il Messaggero).

“La nuova Nato ad assetto variabile”. L’editoriale di Guido Boffo: “La coincidenza tra i raid americani in Iran e il vertice dell’Aia che ridisegnerà l’assetto e la natura stessa dell’Alleanza atlantica ha un valore predittivo. Ci aiuta a capire che tipo di Nato sarà, sulla base di quali equilibri. E se il famoso ponte che deve connettere le due sponde dell’Atlantico, per il quale si sta adoperando anche Giorgia Meloni, con una posizione rigorista sugli impegni di spesa, reggerà all’urto del nuovo ordine multipolare. Donald Trump ridefinisce il concetto di America First, che non è isolamento internazionale come sperava o si era illusa una parte del movimento Maga che lo sostiene, semmai interventismo pro domo sua”.

“Guerra anche nella sinistra” (Il Giornale).

“Colpisce ancora” (Il Manifesto).

“Sempre più in guerra. ‘Forze Nato a a Hormuz'” (Il Fatto Quotidiano).

“Forza aggressore”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Fanno tenerezza le frasi roboanti dei leader Nato e Ue del 24.2.2022 sull’aggressione della Russia contro l’Ucraina, confrontate ai loro pigolii e balbettii di oggi sull’aggressione di Israele&Usa contro l’Iran”.

“Ma allora si può: Spagna esentata dal 5% in armi” (La Verità).

“I petardi degli ayatollah” (Libero).

“La piccola vendetta dell’Iran. Il mondo in ansia per l’escalation” (Domani).