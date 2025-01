La conferenza stampa di Giorgia Meloni, il racconto della detenzione di Cecilia Sala e gli incendi di Los Angeles sono gli argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Musk e tasse, sfide di Meloni” è l’apertura del Corriere della Sera. La Repubblica cita le parole della premier: “Musk non è un pericolo”. La Stampa riporta invece il racconto di Cecilia Sala ai Ros: “Sentivo le urla dei detenuti. In cella 20 giorni di terrore”.

“Musk e tasse, sfide di Meloni”. (Il Corriere della Sera)

“Musk e gli altri, la nuova destra globale”. L’editoriale di Aldo Cazzullo: “Se i liberali, o quel che ne resta, non sapranno unirsi, allora l’Internazionale reazionaria, come la chiama Macron, potrà fare quel che vorrà. Anche flirtare con la Russia di Putin e la Cina di Xi, facendo della democrazia un curioso ricordo, come la macchina da scrivere e il calesse”.

“Musk non è un pericolo”. (La Repubblica)

“Donald Trump. La politica è solo un reality show. E se sei miliardario, tutto è più semplice”. L’editoriale di Stefano Masini: “E se un miliardario fosse eletto un giorno alla Casa Bianca? Nessuno ci credeva, nel 1992, quando il magnate texano Ross Perot annunciò di candidarsi alle elezioni, contro tutto e tutti, con l’unico proposito di rendere di nuovo grande l’America”.

“Il racconto di Cecilia Sala ai Ros: ‘Sentivo le urla dei detenuti. In cella 20 giorni di terrore'”. (La Stampa)

“Londra, titoli di Stato sotto attacco”. (Il Sole 24 Ore)

“Meloni: Musk non è un pericolo”. (Il Messaggero)

“Le fiamme sulle ceneri del sogno californiano”. L’editoriale di Vittorio Sabadin: “Il grande incendio che sta devastando Los Angeles è anche il terribile simbolo della crisi della California, il ‘Golden State’ nel quale tutti desideravano vivere. Desideravano, perché il luogo pieno di opportunità, la regione più influente dal punto di vista culturale, la quinta economia del mondo se fosse una nazione, il luogo dove si può stare tutto l’anno in pantaloncini e infradito mentre si creano le maggiori innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni, sta perdendo abitanti invece di accoglierne di nuovi”.

“‘Ricandidarmi? Non è detto’. I paletti di Meloni per il nuovo anno”. (Il Giornale)

“Giù la Musk”. (Il Manifesto)

“Il sogno neomissino e la scommessa americana”. L’editoriale di Andrea Colombo: “In conferenze stampa inutilmente fluviali come quella di ieri c’è quello che i presidenti del consiglio dicono. Quella di turno ha detto pochissimo. C’è poi quello che i premier non dicono ma che spesso è anche più eloquente. Giorgia Meloni è stata ben attenta a non farsi scappare una sillaba critica nei confronti del futuro presidente americano che proclama di volersi prendere, tra le altre cose, un pezzetto d’Europa. Non è che volesse minacciare qualcuno. Rispondeva casomai alla minaccia cinese, il pericolo giallo. Lanciava un messaggio a Pechino e ognuno nella messaggistica ha il suo stile”.

“Ipotesi dei Ros: Sala fu tradita da insospettabili”. (Il Fatto Quotidiano)

“I miliardari impiccioni”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Ci sono un’omissione e una contraddizione, nel parallelo della Meloni fra i due affaristi impiccioni Elon Musk e George Soros. L’omissione: Musk controlla X e ha un ruolo pubblico con Trump; Soros agisce nell’ombra e non ha cariche pubbliche né media di proprietà”.

“Panico a Sinistra. Meloni 2032”. (Libero)

“Meloni si consegna a Musk e Space X. Premier bocciata su lavoro e sanità”. (Domani)