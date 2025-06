La notizia di principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla guerra fra Israele e Iran, con il bombardamento israeliano sulla televisione di stato iraniana, le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu riguardo l’ayatollah Khamenei, la discussione al G7 in Canada e la possibile ripresa delle trattative sul nucleare iraniano per porre fine alla guerra. “Trump: Evacuate Teheran”, titola La Stampa. “Raid e morti, l’Iran vuole trattare”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Macché Israele: l’Ue vota sui cani e i gatti”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Uccidere Khamenei” (La Repubblica).

“Raid e morti, l’Iran vuole trattare” (Il Corriere della Sera).

“Fallimenti da evitare”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “Mutamento di regime, regime change? È davvero questo, oltre alla distruzione del suo potenziale nucleare, l’obiettivo di Israele nella guerra con l’Iran? In Occidente, l’espressione regime change è stata a lungo associata all’idea che fosse possibile «esportare la democrazia» con la forza delle armi. Lorenzo Cremonesi (Corriere del 16 giugno) ha documentato quanti fallimenti ne siano derivati. Si può però anche usare l’espressione in modo neutro, senza presumere che il crollo di un regime dittatoriale debba necessariamente lasciare il posto a una democrazia”.

“Trump: Evacuate Teheran” (La Stampa).

“Transizione 4.0, prenotabili da oggi i crediti d’imposta” (Il Sole 24 Ore).

“Teheran pronta a trattare” (Il Messaggero).

“L’arte della diplomazia divorata dal superomismo”. L’editoriale di Mario Ajello: “Può anche essere a scoppio ritardato la scoperta della diplomazia. Basta che questa scoperta venga fatta sul serio. E allora andrebbe accolta positivamente, se è reale, la volontà dell’Iran – segnalata da indiscrezioni giornalistiche – di riprendere i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti e di aprire un tavolo di dialogo con Israele. Così come è una prova di realismo trattativista quella di Trump, il quale chiede a Teheran di adottare, prima che sia troppo tardi, un atteggiamento meno bellicoso contro Tel Aviv”.

“Gli ayatollah chiedono pietà” (Il Giornale).

“Bombe in libertà” (Il Manifesto).

“Macché Israele: l’Ue vota sui cani e i gatti” (Il Fatto Quotidiano).

“L’aggressore buono”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Da venerdì Israele bombarda l’Iran facendo 224 morti e 1300 feriti in tre giorni perché – secondo l’Aiea dell’Onu, che in Israele non può mettere piede mentre conta pure i peli delle barbe degli ayatollah – violerebbe il Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) – che Israele non riconosce – per costruirsi forse qualche testata…”.

“Quanto può resistere l’Iran e che cosa rischia Israele” (La Verità).

“L’Iran collassa sulla sinistra” (Libero).

“L’ha fatto Netanyahu ma dovevamo pensarci prima noi”. L’editoriale di Mario Sechi: “Come sta andando la guerra tra Israele e Iran? Sta vincendo Gerusalemme e Teheran vacilla. In pochi giorni l’esercito israeliano ha aperto un gigantesco squarcio nella difesa aerea dei pasdaran e i caccia bombardieri penetrano nello spazio aereo iraniano come un coltello nel burro. Gli obiettivi colpiti sono centinaia, gran parte dei capi militari sono stati uccisi e la caccia all’ayatollah Ali Khamenei è aperta. La missione è quella di eliminare il leader della teocrazia, tagliare la testa del serpente, l’uomo che sceglie chi guida le forze armate, l’ispiratore della strategia dell’assassinio che l’Iran ha perseguito dalla rivoluzione islamica del 1979 con Khomeini fino a oggi”.

“Israele bombarda la tv iraniana. Gli Ayatollah puntano su Trump” (Domani).