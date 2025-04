Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel quale ha chiesto una maggiore attenzione agli incidenti sul lavoro e l’aumento degli stipendi; la vittoria dei Liberali alle elezioni in Canada e l’incontro a Roma fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Erdogan. “Salari, allarme di Mattarella”, titola il Corriere della Sera. “Stipendi troppo bassi”, è l’apertura di Repubblica. “L’energia verde ci lascia al buio”, titola invece La Verità.

L’intervista alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein: “Meloni sembra occuparsi di tutto tranne che dei veri problemi del Paese, mentre Mattarella si dimostra come sempre in sintonia con le preoccupazioni degli italiani. La questione salariale è gigantesca, lo dimostrano i dati. Meloni è specializzata nel raccontare un’Italia che non esiste, un mondo fantastico in cui da quando c’è lei a Palazzo Chigi va tutto bene e i treni arrivano in orario. La realtà però la smentisce, svela uno spaventoso aumento delle diseguaglianze. Con i dazi di Trump occorre rilanciare la domanda interna, quindi aumentare i salari. Bisogna approvare subito il salario minimo, che è una vergogna la maggioranza abbia bloccato su un binario morto, e rinnovare i contratti nazionali scaduti per 5 milioni di lavoratori. Oggi sarebbe mortale tornare all’austerità”. Una ostilità al salario minimo “inspiegabile. Secondo i sondaggi il 70% degli italiani è favorevole, inclusi molti suoi elettori. È una misura necessaria, già in vigore in diversi Paesi”.

“In difesa dei principi liberali”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “Ha ragione Ernesto Galli della Loggia (Corriere del 24 aprile): tocca a una classe politica che si rispetti convincere una opinione pubblica che oggi, a maggioranza, la pensa all’opposto, che sostenere la resistenza ucraina è necessario per difendere la libertà di tutti (non solo degli ucraini). Allo stesso modo spetta alla classe politica convincere quella maggioranza, oggi distratta o inconsapevole, che occorre operare per dare all’Italia e all’Europa i mezzi per difendersi dalle minacce altrui”.

“Una nuova alleanza tra laici e credenti”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “È del tutto evidente che il nuovo pontefice, chiunque egli sia, non potrà non tenere conto della grande novità emersa ai funerali di Francesco. E cioè la nascita di un forte e imprevisto sentimento collettivo, di credenti e non credenti, intorno a un evento dichiaratamente religioso. Forse in modo così esteso e intenso non era mai successo, rivelandosi come un fenomeno contraddittorio rispetto allo spirito del tempo. Da decenni sondaggi e statistiche testimoniano, infatti, il tramonto della forza propulsiva della nostra tradizione religiosa”.

“Il ritorno di don Camillo”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Leggendo l’incredibile intervista del cardinal Camillo Ruini al Corriere, qualcuno penserà ai suoi 94 anni. Errore: quello che parla è il Ruini di sempre, che dal 1991 al 2007 fu presidente dei vescovi italiani, là dove ora c’è la sua antitesi: Matteo Zuppi. Pare un revenant venuto dalla notte dei tempi…”.

