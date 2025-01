Il possibile accordo fra governo e SpaceX è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Scontro sui satelliti di Musk” titola il Corriere della Sera. “Tutti contro Musk” è l’apertura di Repubblica. “Musk-Meloni, tensione Ue” è invece la prima pagina della Stampa.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Scontro sui satelliti di Musk”. (Il Corriere della Sera)

“Il mondo secondo Trump”. L’editoriale di Angelo Panebianco: “Essendo cambiato il mondo, difficilmente la presidenza Trump sarà semplicemente un déjà-vu, la ripetizione di quanto fece in passato. Di sicuro, però, un elemento comune ci sarà. Il passaggio dall’America internazionalista a quella nazionalista significa che nessuno ha più diritto a pasti gratis. Gli europei devono farsene una ragione”.

L’intervista al governatore del Veneto Luca Zaia: “Questo governo e il Paese devono decidere una volta per tutte se vogliono interpretare il contratto sociale di Rousseau, per cui il cittadino ti toglie la delega quando non si fida più di te. Oppure se gli italiani vanno considerati come comparse, non come protagonisti, nella scelta delle istituzioni pubbliche. Chi parla di possibili centri di potere, se non ci sono limiti ai mandati, dà degli idioti ai cittadini”.

L’intervista al senatore del Partito Democratico Marco Meloni: “La scelta di Todde è stata di affidare la sua campagna al comitato elettorale che ha poi prodotto il suo rendiconto. La legge è del 1993: è obsoleta e presenta aspetti non del tutto chiari. I legali ci dicono che se anche sono stati fatti degli errori formali comunque non possono portare alla decadenza”.

“Tutti contro Musk”. (La Repubblica)

L’intervista all’ex ministro Vittorio Colao: “Space X? Da uomo di azienda dico: attenzione a legarsi a società che dipendono troppo da singole persone e ad affidarsi a possibili monopolisti. Bisogna stare molto attenti a non creare una dipendenza strategica”.

“Musk-Meloni, tensione Ue”. (La Stampa)

“Banche globali, 50 miliardi di ricavi a rischio per la concorrenza dei fondi”. (Il Sole 24 Ore)

“Tensione sui satelliti di Musk”. (Il Messaggero)

“I delicati equilibri della nuova Casa Bianca”. L’editoriale di Francesco Grillo: “Proprio a Trump, il politico più divisivo, toccherà provare a trasformare la diversità in un valore. Se non ci riuscisse si ritroverebbe, come ha più volte lamentato in campagna elettorale, i nemici in casa. Al Presidente eletto servirà passare dalla campagna elettorale permanente ad una riflessione su come mettere insieme le due spinte che hanno, finora, diviso la società americana e quella occidentale”.

“Musk fa impazzire la sinistra”. (Il Giornale)

“Satellite”. (Il Manifesto)