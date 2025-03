La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella del voto del Parlamento europeo sulle due risoluzioni su difesa comune e piano di riarmo presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e sul sostegno europeo all’Ucraina. Entrambe sono state approvate, ma con divisioni tra i partiti di maggioranza e all’intento del Partito democratico. “Tregua, Trump minaccia Putin”, titola La Stampa. “Sì al riarmo Ue, l’Italia è divisa”, è l’apertura del Corriere della Sera. “L’Europa dichiara guerra alla pace”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Sì al riarmo Ue, l’Italia è divisa” (Il Corriere della Sera).

“Guerra e pace”. L’editoriale di Goffredo Buccini: “Vogliamo scuole e ospedali o missili e cannoni? Parafrasando liberamente un arcinoto e drammatico discorso di Mussolini, alcuni leader italiani di maggioranza e di minoranza ci hanno ricondotto a questo bivio retorico dopo la svolta di Ursula von der Leyen sul riarmo europeo. Naturalmente per trarne una conclusione opposta a quella che il dittatore ottenne a Belluno il 24 settembre 1938: chi mai vorrebbe i “cannoni”, oggi, potendo scegliere il “burro” incautamente disdegnato allora dall’infervorata piazza fascista? Il punto, purtroppo, sta proprio nella libertà di opzione”.

“Tregua, Trump minaccia Putin” (La Stampa).

“Dazi, la risposta di Bruxelles” (Il Messaggero).

“Se la piazza pro Europa diventa anti Europa”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “C’è un concetto della filosofia politica, teorizzato per la prima volta da Giambattista Vico, noto con il nome di “eterogenesi dei fini”. E cioè la possibilità che le conseguenze delle nostre azioni risultino, alla fine, del tutto opposte alle intenzioni che le avevano ispirate. Ebbene, è proprio ciò che è capitato all’annunciata mobilitazione indetta per sabato prossimo dalla sinistra con il suggestivo titolo “una piazza per l’Europa”.

“Riarmo, l’Italia divisa in Europa” (La Repubblica).

“L’Europa risponde ai dazi di Trump. Nel mirino 26 miliardi di export Usa” (Il Sole 24 Ore).

“L’Europa dichiara guerra alla pace” (Il Fatto Quotidiano).

“Sex Bomb”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Casomai qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio, da ieri è ufficiale: la cosiddetta Europa, che mosse i primi passi 60 anni fa partendo da un’intesa commerciale per evitare future guerre fratricide dopo averne scatenate due mondiali in un quarto di secolo, dichiara guerra alla pace proprio mentre a Gedda si tenta di chiudere il conflitto in…”.

“L’Europa si arma, il Pd si arrende” (Il Giornale).

“ReArm Pd” (Il Manifesto).

“Mezzo Pd si arma contro Schlein” (Libero).

“Guerra, pace, dazi: un piano per l’Italia”. L’editoriale di Mario Sechi: “Siamo usciti dalla Guerra Fredda e siamo entrati nella «Terza guerra mondiale a pezzi» (la più importante intuizione del pontificato di Francesco) senza avere un piano per ridisegnare i rapporti tra le grandi potenze. Il risultato è un caotico divenire, accelerato dalla vittoria di Donald Trump e di una America “nuova” che in realtà è un ritorno della storia che era partita nel 2016. Le sfide contemporanee sono interne e esterne”.

“Caso Ramy, inseguimento corretto. Carabinieri vittime della sinistra” (La Verità).

“Sì dell’Ue al riarmo, psicodramma Pd. Meloni sceglie Trump e tradisce Kiev” (Domani).