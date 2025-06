La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla riunione dei capi di governo dei Paesi della NATO, che hanno approvato un documento che prevede l’aumento al 5% del PIL delle spese per difesa e sicurezza dei Paesi membri. “Sì alle spese Nato, show di Trump”, titola Il Corriere della Sera. “La spesa militare raddoppia”, è l’apertura di Repubblica. “Meloni si inchina al 5%: 700 miliardi in 10 anni”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Quei vuoti da riempire”. L’editoriale di Paolo Valentino: “Da ora in poi, per «tenere gli americani dentro e i russi fuori», gli europei pagheranno molto, ma molto di più. E quelli che spenderanno più denaro, saranno proprio i tedeschi, con buona pace di Lord Ismay, il primo segretario generale della Nato, che riassumendo il vero scopo dell’alleanza, li vedeva destinati a essere «tenuti giù». Il vertice atlantico conclusosi ieri all’Aia è stato quello dei superlativi. Mai tanti soldi sono stati promessi, almeno sulla carta, in così breve tempo dai leader della Nato, che si sono impegnati a stanziare il 5% del loro Pil per la difesa e la sicurezza, di cui almeno il 3,5% per le spese militari e l’1,5% per le infrastrutture, al più tardi entro il 2035”.

“La guerra scongiurata e le risposte della Fed”. L’editoriale di Angelo De Mattia: “Che siano stati annientati o gravemente danneggiati i siti iraniani della fabbricazione dell’atomica con il bombardamento americano deciso da Trump, la sospensione della guerra dei dodici giorni delinea comunque un quadro nettamente nuovo, diverso da quello che fino a non molte ore prima si raffigurava, con i rischi di una terza guerra mondiale, non più a pezzi, secondo la storica definizione di Papa Francesco. Questo determina una situazione di sollievo, al di là dei raffronti storici improbabili, per i pericoli che si sono evitati riguardanti, in primo luogo, la vita e la dignità di ogni persona, la convivenza pacifica e la necessità di riprendere la ricostruzione del diritto internazionale, con l’aspettativa che la tregua prosegua fino allo sbocco in un accordo tra le parti in conflitto e l’intervento degli Usa”.

“Linoleum”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Non riuscendo a spiegare agli italiani la follia di dissanguarli del 5% del Pil per comprare armi e tagliare welfare entro il 2035, cioè spendere in dieci anni 700 miliardi in più in cannoni & affini per poi buttarne oltre 100 all’anno, e rosicando per le lezioni di sovranismo che le dà il socialista Sánchez…”.

