“Tregua a Gaza, piano Usa-Qatar: l’ora dell’accordo”. (Il Corriere della Sera)

“Un ruolo (possibile) per l’Italia”. L’editoriale di Ernesto Galli Della Loggia: “Il forte legame personale che Giorgia Meloni intrattiene con la nuova amministrazione degli Stati Uniti suscita in Italia molte preoccupazioni. Ci si chiede infatti se un tale legame, insieme alla notoria aggressività di Donald Trump nei confronti della Ue, non possa compromettere il nostro rapporto con Bruxelles. Personalmente una tale domanda mi sembra soprattutto la spia della natura che troppo spesso hanno avuto i nostri rapporti con l’Europa, improntati a una timidezza molto somigliante alla subalternità”.

“Gaza verso la tregua”. (La Repubblica)

“L’Inps e le pensioni integrative, salto nel buio”. L’editoriale di Tito Boeri e Mario Padula: “La norma non dice come verranno utilizzati questi contributi. In quale fondo verranno versati? Quale sarà il loro rendimento, a quale tasso saranno capitalizzati?”

L’intervista all’ex ministro Marco Minniti: “Le proteste innescate dalla morte di Ramy? Io credo che così come non bastano le statistiche, non sia sufficiente nemmeno l’aumento delle pene. Perché qui parliamo di zone franche dove lo Stato non c’è: se i criminali non vengono arrestati che senso ha parlare di pene?”

“Guerra a Gaza, l’ora della tregua”. (La Stampa)

“Il super dollaro vola ai massimi dal 2022. Le borse cancellano il rally di Trump”. (Il Sole 24 Ore)

“Gaza, l’accordo per la tregua mai così vicino”. (Il Messaggero)

“Gaza, miracolo Trump: cessate il fuoco a un passo”. (Il Giornale)

“Prima della tregua”. (Il Manifesto)

“Uno scudo agli agenti anche per gli omicidi”. (Il Fatto Quotidiano)

“Fascisti su Marte”. L’editoriale di Marco Travaglio: “La serie M – Il figlio del secolo è molto ben fatta. Un po’ statica, noiosa e sconnessa, forse. Ma tecnicamente impeccabile per cast, interpretazioni, regia, ambientazioni, musiche, spettacolo. Ha un solo difetto: ci racconta un uomo che non è Benito Mussolini, ma la sua macchietta, e un movimento che non è il vero fascismo”.