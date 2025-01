Le minacce di Donald Trump a Groenlandia e Panama e il possibile accordo dell’Italia con Space X: sono questi i due argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Trump minaccia: uso la forza” titola il Corriere della Sera. “Le minacce di Trump” è l’apertura di Repubblica. Sempre su Repubblica, l’editoriale di Maurizio Molinari: “Il manifesto di Trump”. “Le parole di Donald Trump da Mar-a-Lago e i messaggi di Elon Musk su X – scrive – descrivono l’inizio di un’onda di iniziative, strategiche e mediatiche, che accompagnerà l’insediamento della nuova amministrazione Usa e con cui tutti, alleati e avversari di Washington, dovranno assai presto fare i conti”.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Trump minaccia: uso la forza”. (Il Corriere della Sera)

“La Sanità e la svolta necessaria”. L’editoriale di Sergio Harari: “Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, e certamente la sanità è uno dei sistemi più complicati del mondo moderno. Un noto manager del settore, ormai scomparso, era uso dire: ‘In sanità se tu modifichi il prezzo della carta igienica te lo ritrovi sui costi della sala operatoria, e non sai il perché’. Il paradosso era un po’ ardito e provocatorio ma rende bene l’idea”.

L’intervista a Elisabetta Belloni: “Una cosa ci tengo a dirla ed è l’unico motivo che mi fa rompere il riserbo che mi sono imposta in tutti questi mesi: non vado via sbattendo la porta. Il tritacarne in cui sono finita in questi giorni mi impone di chiarire quanto è successo e soprattutto di sgomberare il campo da illazioni che fanno male non tanto a me quanto al Paese, soprattutto in un momento così delicato”.

L’intervista a Steve Bannon: “Otterrò che Elon Musk sia cacciato via entro l’insediamento. Non avrà un pass blu con pieno accesso alla Casa Bianca. Sarà come chiunque altro. È una persona davvero malvagia”.

“Le minacce di Trump”. (La Repubblica)

“Il manifesto di Trump”. L’editoriale di Maurizio Molinari: “Le parole di Donald Trump da Mar-a-Lago e i messaggi di Elon Musk su X descrivono l’inizio di un’onda di iniziative, strategiche e mediatiche, che accompagnerà l’insediamento della nuova amministrazione Usa e con cui tutti, alleati e avversari di Washington, dovranno assai presto fare i conti”.

L’intervista al ministro per la Sicurezza energetica e l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “Un asse tra Italia e Germania perché le industrie gemelle possano rialzarsi e garantirsi un futuro, anzi, il futuro dei miei nipoti”.

“Trump, giochi pericolosi”. (La Stampa)

“Zuckerberg insegue Musk nella partita del portere globale. E Trump esulta”. (Il Sole 24 Ore)

“Trump mostra i muscoli”. (Il Messaggero)

“Starlink, l’Europa apre al patto con Musk”. (Il Giornale)

“Follower”. (Il Manifesto)

“Stranamore Trump alla conquista del mondo”. L’editoriale di Marina Catucci: “Dal suo golf club di Mar-a-Lago, durante una conferenza stampa di un’ora in cui ha parlato a ruota libera, Donald Trump ha ricordato al mondo cosa vuol dire averlo come presidente degli Stati uniti d’America: ‘Questa sarà l’età dell’oro dell’America, avremo di nuovo un grande Paese – ha promesso The Donald -. Al momento abbiamo un Paese sotto assedio, nessuno ci rispetta all’estero, ma ora lo faranno, anche la premier italiana Giorgia Meloni è venuta qui la notte scorsa, ha fatto toccata e fuga, voleva vedermi'”.

“Nordio, l’ultima catastrofe: la giustizia torna alla carta”. (Il Fatto Quotidiano)

“Censura mon amour”. L’editoriale di Marco Travaglio: “‘È un mondo spietato, figliolo! Bisogna tener duro fino a quando passerà questa mania della pace!’. La frase di Full Metal Jacket è la perfetta epigrafe del nostro Mondo di Sottosopra, che sdogana la guerra. E, di conseguenza, la censura”.

“Panico a sinistra. M. è ovunque”. (Libero)