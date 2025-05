L’incontro in programma oggi in Turchia tra le delegazioni di Russia e Ucraina per iniziare una trattativa per una tregua nella guerra fra i due Paesi è la notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani. “Ucraina, vertice senza Putin”, titola Il Corriere della Sera. “Europa, nessun dorma”, è l’apertura di Repubblica. “Lenzuolata alla Camera. Sinistra fantasma”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Europa, nessun dorma” (La Repubblica).

“Ucraina, vertice senza Putin” (Il Corriere della Sera).

“La diplomazia del commercio”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “Mentre il Medio Oriente è in ebollizione, dalla Palestina alla Siria, passando per la minaccia houthi nel Mar Rosso e per la tentazione di Israele di colpire gli impianti nucleari dell’Iran, Donald Trump dedica il primo viaggio del suo secondo mandato a tre Paesi del Golfo in un’ottica soprattutto di business. E lo rivendica. Di più: un presidente che vede tutto, anche politica estera e dazi, come dealmaking, ha usato una logica da asta per questo primo viaggio: «L’altra volta ho cominciato dall’Arabia che comprava 450 miliardi di dollari di nostri prodotti. Se lo rifanno, anzi dovrebbero essere 500 con l’inflazione, vado di nuovo». Immediata la risposta del leader saudita bin Salman: 600 miliardi”.

“Pace, lo strappo di Putin. Zelensky: io pronto a tutto” (La Stampa).

“Spese di trasferta, Iva e arte: professioni: arriva il nuovo decreto legge fiscale” (Il Sole 24 Ore).

“Istanbul, lo schiaffo di Putin” (Il Messaggero).

“Premiata la linea di prudenza sui conti”. L’editoriale di Andrea Bassi: “Per settimane nessuno ci ha fatto caso. In punta di piedi, silenziosamente, lo spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi, termometro universale del grado di rischio di un Paese, ha iniziato a scendere. Poco alla volta ma costantemente. Fino a fare capolino sotto i 100 punti. La differenza di interessi tra un Btp e un Bund tedesco oggi è solo dell’1%. Non accadeva dai tempi del governo Draghi. Non è una cosa da poco, e non lo è soprattutto in una fase di grande incertezza per l’economia mondiale come quella attuale”.

“Garlasco, la strategia segreta dei pm” (Il Giornale).

“Sms a Pfizer: sberla della Corte a Ursula” (Il Fatto Quotidiano).

“Chi non muore si rivede”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Se Putin non andrà a Istanbul, non sarà una sua scelta. Nessuno ricorda più nulla, ma noi abbiamo segnato sul calendario questo titolo del Giornale del 29.5.’22: “Putin ha 3 anni di vita e perde la vista: rivelazione choc della spia”.

“Von der Leyen condannata: sui vaccini è fuorilegge” (La Verità).

“Lenzuolata alla Camera. Sinistra fantasma” (Libero).

“Mattarella, Draghi, l’era imperiale e il ruolo dell’Italia”. L’editoriale di Mario Sechi: “Nessun dorma, ammonisce il presidente Sergio Mattarella rivolto all’Europa, mentre l’ex premier Mario Draghi ricorda che per l’Unione europea il tempo è ampiamente scaduto. Sono voci dalla Spagna, italiani in trasferta, vanno raccolte e pesate, sono importanti. Esprimono lo Spirito del tempo? Non del tutto, hanno un comprensibile vuoto di interpretazione che deriva dalla biografia, dalla cultura, sono persone che hanno una storia diversa. Mattarella e Draghi sono da ascoltare, sempre. E la sinistra italiana?”.

“Ucraina, appuntamento al buio. Giallo sul summit Putin-Zelensky” (Domani).