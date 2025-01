La detenzione di Cecilia Sala in Iran è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Sala, scontro con l’Iran” titola Repubblica. “Sala, braccio di ferro con l’Iran” è l’apertura del Corriere della Sera. “Il piano per liberare Cecilia” è invece la prima pagina della Stampa.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Sala, scontro con l’Iran”. (La Repubblica)

“La forza dei diritti”. L’editoriale di Luigi Manconi: “Per avere un’idea, la più autentica e concreta possibile, di cosa siano i diritti umani, la loro mancata applicazione e la loro sistematica violazione, si provi a pensare di trascorrere un giorno e una notte nella cella di quel carcere di Evin, in Iran, dove Cecilia Sala è reclusa dal 19 dicembre scorso”.

“Sala, braccio di ferro con l’Iran”. (Il Corriere della Sera)

“L’agenda concreta del Colle”. L’editoriale di Roberto Gressi: “Il presidente della Repubblica indica le potenzialità e le malattie di una società che mantiene il suo ruolo in Europa e nel mondo e punta a liberare il Paese dalla bolla ideologica che rischia di soffocarlo”.

“Il piano per liberare Cecilia”. (La Stampa)

“Sale la rabbia di Meloni contro l’Iran”. (Domani)

“Buchi e scaricabarile sul caso Abedini-Sala”. (Il Fatto Quotidiano)

“La scossa”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Anche stavolta, come negli altri nove semolini di fine anno, il presidente Sergio Mattarella è riuscito a non dire praticamente niente. Perciò, come le altre volte, ci eravamo riproposti di non dire niente sul niente che ha detto lui. Poi abbiamo scoperto dai giornaloni che, pur senza dirle, aveva detto un sacco di cose”.

“Roma sfida gli ayatollah”. (Il Giornale)

“Il capodanno islamista. Milano violentata”. (Libero)

“Logistica, commercio e turismo. Posti di lavoro in aumento nel 2025”. (Il Sole 24 Ore)

“2025: l’anno dei rimpatri”. (La Verità)

“Sala, il piano per i domiciliari”. (Il Messaggero)

“Libertà condizionata”. (Il Manifesto)