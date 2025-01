L’attentato a New Orleans è l’argomento principale sulle prime pagine di oggi. “Terrore a New Orleans” titola Repubblica. “Strage negli Usa, l’ombra dell’Isis” è l’apertura del Corriere della Sera”. “Il Capodanno islamista” è la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“La strage di New Orleans. Ritorna l’incubo dell’Isis”. (La Stampa)

L’intervista al presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: “Matteo Salvini al ministero dell’Interno ha ottenuto risultati importanti, i numeri sono lì a testimoniarlo, e ha mantenuto gli impegni presi con gli elettori. Ma credo che Piantedosi stia facendo un ottimo lavoro e che, al momento, il Viminale sia in buone mani”.

“Terrore a New Orleans”. (La Repubblica)

L’intervista a Sebastian Gorka, consigliere di Trump e dal 20 gennaio prossimo direttore dell’Antiterrorismo Usa: “Siamo sul fronte della guerra al terrore. Abbiamo numerose minacce. Le forze di Al Qaeda e Isis sono cresciute notevolmente, da quando Biden ha restituito l’Afghanistan al regime fondamentalista dei Talebani. Ma non possiamo ignorare altri attori, come Hamas”.

L’intervista a Martina Voce, sopravvissuta a 30 coltellate sferrate il 22 dicembre dal suo ex fidanzato norvegese a Oslo: “Sono caduta nel mio sangue. Per fortuna è arrivato il mio ragazzo che me lo ha tolto di dosso. Ho provato ad allontanarmi strisciando, quello però si è divincolato ed tornato verso di me. Da sdraiata l’ho tenuto a distanza usando le gambe, mentre provava ancora a colpirmi. Lo hanno fermato accoltellandolo. I paramedici sono arrivati un minuto dopo. Mentre mi portavano via ero convinta che non ce l’avrei fatta”.

“Strage negli Usa, l’ombra dell’Isis”. (Il Corriere della Sera)

“L’Europa deve cambiare”. L’editoriale di Lucrezia Reichlin: “L’Europa, nonostante le riforme degli ultimi quindici anni, è fondamentalmente figlia di un mondo che non esiste più”.

L’intervista al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato: “La dotazione dedicata alla sanità aumenta anche nell’ultima manovra nonostante il quadro finanziario complicato. Abbiamo portato lo stanziamento per lo snellimento delle liste d’attesa dallo 0,3 per cento del fondo sanitario nazionale allo 0,4 per il 2024 e allo 0,7 per il 2025. In concreto si tratta di quasi un miliardo di euro dedicato”.

“Incubo Isis negli Usa. Strage a New Orleans”. (Il Giornale)

“Il Capodanno islamista”. (Libero)

“Si tratta sui domiciliari per Sala e Abedini”. (Il Fatto Quotidiano)

“Miss Grande Centro”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Più i giornali perdono lettori, più parlano di politici senza elettori. Senza mai domandarsi se non ci sia per caso un nesso causa-effetto. È come se un irrefrenabile impulso suicida o un mortifero algoritmo imponesse uno spazio fisso per personaggi e argomenti che stanno sulle palle a tutti o non fregano niente a nessuno”.

“Bolletta di guerra”. (Il Manifesto)

“L’Europa alla seconda guerra dell’energia”. L’editoriale di Alberto Negri: “L’Europa è entrata nella seconda guerra del gas con la Russia. All’alba di ieri nella pianura gelata di Sudzha, al confine fra l’Ucraina e l’oblast russo di Kursk, la Gazprom russa ha chiuso le forniture attraverso l’Ucraina. La prima guerra del gas si è consumata nel 2022”.

“Usa, Capodanno di terrore”. (Il Messaggero)

“Borse, dopo i record quattro incognite per gli investitori”. (Il Sole 24 Ore)