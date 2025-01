La flebile tregua a Gaza e il caos treni. Sono questi gli argomenti principali sulle prime pagine di oggi. “Tregua, ostaggi: ecco il piano” è l’apertura del Corriere della Sera. “Treni, la disfatta di Salvini” è la prima pagina di Repubblica. “La tregua fragile di Gaza” è invece il titolo della prima pagina della Stampa.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Tregua, ostaggi: ecco il piano”. (Il Corriere della Sera)

“Pochi figli. E poche adozioni”. L’editoriale di Ferruccio de Bortoli: “In calo pure gli affidi. I segnali di una società che sta cambiando. Tra i motivi c’è anche l maggior ricorso alla fecondazione assistita (oggi riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale), eterologa compresa. E c’è l’effetto negativo di tanti racconti di fallimenti adottivi, soprattutto per l’internazionale”.

L’intervista al ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar: “Abbiamo solo due condizioni: che quanti gestiranno la Striscia di Gaza non siano coinvolti in terrorismo e suoi incoraggiamenti né incitino contro Israele e gli ebrei”.

L’intervista all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “L’umore è migliore, ma ho subìto un vero assalto mediatico, uno stillicidio, e le confesso che sento ancora la persecuzione. Di notte dormo male, ho risvegli continui. Le dicevo che passeggio, ma non in centro a Roma: temo ancora di essere fotografato. Preferisco andare in un parco pubblico con un amico”.

“Treni, la disfatta di Salvini”. (La Repubblica)

“Troppo odio, ripensare la fratellanza”. L’editoriale di Massimo Recalcati: “Come si diviene fratelli e sorelle al di là del mito della consanguineità? Si tratta di realizzare un legame solidale discreto senza la pretesa che tutto sia condiviso. Senza annullare l’esistenza separata dell’altro. Senza voler a tutti costi costringere il reale del Due dentro il recinto chiuso dell’Uno”.

“La tregua fragile di Gaza”. (La Stampa)

“Industria, attività in caduta da 22 mesi”. (Il Sole 24 Ore)

“Sicurezza, si muove il Quirinale”. (Il Messaggero)

“L’uso (e l’abuso) del termine sovranista”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Da qualche tempo, se si vuole ostracizzare una qualche posizione politica, la si mette all’indice pronunciando un semplice, decisivo anatema: ‘sovranista’. Nel discorso pubblico internazionale, così come in quello di casa nostra, il concetto di ‘sovranismo’ è così diventato una sorta di stigma capace, con una sola parola, di identificare il ‘nemico’. Ma siamo proprio sicuri di non essere di fronte al disinvolto uso di un neologismo inadatto a descrivere la realtà dei fatti?”

“Zaia, rivolta e ultimatum”. (Il Giornale)

“In pegno”. (Il Manifesto)

“Il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti”. (Il Fatto Quotidiano)

“Di padre in figlia”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Il fatto che Marina B. parli di ‘pattume mediatico’, con le tonnellate di monnezza prodotte dalla casa fin dalla fondazione, denota una certa invidia professionale”.

“La Cgil blocca gli aumenti nella sanità”. (La Verità)

“Meno sbarchi, meno morti. Che lezione alla sinistra”. (Libero)