La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Trump ha dichiarato di aver fermato sette guerre, accusando invece l’ONU per la sua inerzia e criticando poi l’Ue per le sue politiche sull’immigrazione e sul contrasto al cambiamento climatico. “Onu, il veleno di Trump”, titola La Stampa. “Trump, attacco a Onu e Europa”, è l’apertura del Corriere. “Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore”, titola invece La Verità.

“Onu, l’invettiva di Trump” (La Repubblica).

“Trump, attacco a Onu e Europa” (Il Corriere della Sera).

“Lo Stato, le imprese e le scelte”. L’editoriale di Francesco Giavazzi: “Si sta aprendo una nuova stagione nei rapporti tra Stati e imprese private? La geopolitica sta ridisegnando equilibri e assetti mondiali: quella che era apparsa negli ultimi 30-40 anni come una progressiva quanto definitiva ritirata dello Stato dall’economia sta forse cambiando direzione? Quando la parola «guerra» torna a risuonare nel dibattito pubblico, è inevitabile che il ruolo degli Stati risulti accresciuto. L’Italia ha due grandi aziende della difesa che oggi ci consentono di partecipare agli investimenti europei in questo settore: Leonardo e Fincantieri”.

“Onu, il veleno di Trump” (La Stampa).

“In dieci anni 6 milioni via dal lavoro” (Il Sole 24 Ore).

“Trump, una scossa all’Europa” (Il Messaggero).

“Se gli Usa dettano l’agenda agli alleati”. L’editoriale di Guido Boffo. “Se all’Europa serviva una conferma dell’esistenza in vita dell’atlantismo, l’ha avuta all’assemblea dell’Onu. L’alleanza resiste, ma Trump intende plasmarla a sua immagine e somiglianza: vale a dire lotta all’immigrazione clandestina che è la rovina del Vecchio continente; e abiura delle politiche green, anzi della “grande truffa green”, che distrugge la nostra industria e rischia di portare alla bancarotta paesi come la Germania. In quasi un’ora di intervento, il presidente americano definisce l’agenda di destra sulle due sponde dell’Oceano e dedica ai partner europei un’attenzione speciale”.

“Voto sulla Palestina. La mossa della Meloni per stanare la sinistra” (Il Giornale).

“Un sacco bullo” (Il Manifesto).

“Pace, oltre i muri” (Avvenire).

“Sanzioniamo Israele e togliamogli le armi” (Il Fatto Quotidiano).

“La retromarcia su Gaza”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Siamo così malmessi che, quando qualcuno dice che Giorgia Meloni è rimasta fascista, la prima tentazione è rispondergli con un paradossale “Magari!”. La destra missina in cui la nostra premier iniziò a fare politica nel 1992 dopo la strage di via D’Amelio aveva tutti i difetti che sappiamo, ma anche alcuni pregi…”.

“Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore” (La Verità).

“Piani verdi: truffa del secolo” (Libero).

“Trump attacca Onu, Ue e clima: La Nato può abbattere jet russi” (Domani).