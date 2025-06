Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: la riunione del Consiglio europeo, nella quale alcuni Paesi hanno chiesto sanzioni verso Israele per le operazioni militari nella Striscia di Gaza, e le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su un possibile rinvio della scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore dei dazi ai Paesi dell’Unione Europea. “Sanzioni a Israele, la Ue si spacca”, titola La Stampa. “Dazi Ue, aumento rinviato”, è l’apertura di Repubblica. “In Germania retate all’alba contro la libertà di parola”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Dazi Ue, aumento rinviato” (La Repubblica).

“Gaza divide la Ue. Dazi, ora Trump apre a un rinvio” (Il Corriere della Sera).

“Il sentiero stretto”. L’editoriale di Ferruccio de Bortoli: “Sono giorni bui per l’Unione europea che prova l’amarezza di sentirsi periferia del mondo. Incapace di un sussulto di dignità di fronte alla maleducazione imperiale di Trump. Ansiosa di compiacerlo (se il segretario della Nato, Mark Rutte, fosse italiano che cosa direbbero di noi?). E ora costretta a riarmarsi anche al di là della propria volontà. Scelta però inevitabile e responsabile che sottoscriverebbe persino il «pacifista» Giuseppe Conte se fosse ancora a palazzo Chigi. Ma lasciamo fuori le miserie e le ambiguità (di maggioranza e opposizione) di casa nostra. Il timore è quello che un’ Unione europea così politicamente debole si rassegni al dominio internazionale della forza. Ovvero che non difenda lo stato di diritto, su cui è fondata, presupposto di un lungo e storico periodo europeo di pace”.

“Sanzioni a Israele, la Ue si spacca” (La Stampa).

“La Pa adesso paga entro 30 giorni” (Il Sole 24 Ore).

“Dazi Usa, riparte il negoziato” (Il Messaggero).

“Difesa Nato, serve l’Europa per quel 5%”. L’editoriale di Paolo Balduzzi: “Smaltita l’adrenalina e le polemiche immediatamente successive al vertice Nato, quali impegni e responsabilità consegna davvero, all’Italia e all’Europa, la firma dell’accordo avvenuta due giorni fa a L’Aja? Le questioni che meritano un commento sono numerose. Provando a metterle in ordine, si potrebbe cominciare da quella che ha più stimolato politici e specialisti, vale a dire quella economica. Che però, in fin dei conti, non sarà quella più rilevante. Quando ci sono di mezzo i numeri, infatti, l’impressione è che ogni cosa sia oggettiva e misurabile. Nella realtà, tuttavia, se la matematica incontra la politica, la matematica cessa di essere una scienza esatta e l’interpretazione diventa cruciale”.

“Conti, la verità sul disastro fatto da Conte” (Il Giornale).

“Precedenza a destra” (Il Manifesto).

“Guerre di propaganda” (Avvenire).

“Stragi: Il procuratore era massone coperto” (Il Fatto Quotidiano).

“Si vis bellum spara balle”. L’editoriale di Marco Travaglio: “L’unica cosa seria che dovrebbe fare la Nato, non da oggi ma da quando sparì il Patto di Varsavia, sarebbe sciogliersi per mancanza di nemici. Invece, da allora, se li inventa. Anzi li lascia inventare ai padroni Usa, che ogni due per tre sfornano un Impero del Male: l’Iran sciita, l’Iraq sunnita, l’Afghanistan dei talebani…”.

“In Germania retate all’alba contro la libertà di parola” (La Verità).

“I mostri della laguna” (Libero).

“Spese Nato, l’imbarazzo di Meloni. E l’Ue è pronta a piegarsi sui dazi” (Domani).