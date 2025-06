La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di una resa incondizionata dell’Iran nella guerra con Israele. “Iran, Trump pronto alla guerra”, titola Repubblica. “Trump pensa alla guerra: gli 007 zittiti sulla Bomba”, è l’apertura del Fatto Quotidiano. “Finalmente! L’Iran delle belve sta per cadere”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Iran, Trump pronto alla guerra” (La Repubblica).

“Iran, Trump pronto a entrare in guerra” (Il Corriere della Sera).

“Le scelte di Donald”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “Nel suo secondo mandato un Donald Trump molto più interventista, autoritario, imperiale, ha incassato in varie parti del mondo delusioni e sconfitte impreviste che gli hanno reso sempre più difficile applicare le tre regole attorno alle quali, in gioventù, il suo temperamento è stato plasmato dal suo mentore, Roy Cohn: attacca sempre, non fare mai ammissioni, dichiarati ogni volta vincitore. Dai dazi (imposti, sospesi, rilanciati, rinviati e uno scontro con la Cina concluso con un accordo vantaggioso per Pechino) all’Ucraina (col presidente costretto a dire che quando prometteva la pace in 24 ore, scherzava), passando per i tentativi falliti di ottenere un cessate il fuoco a Gaza, Trump ha dovuto ricorrere ad acrobazie dialettiche per nascondere l’inefficacia delle sue mosse.

“Iran, resa incondizionata” (La Stampa).

“Commercio internazionale: meno dollari e più euro” (Il Sole 24 Ore).

“Teheran, gli Usa in campo” (Il Messaggero).

“L’Occidente torna a dare le carte”. L’editoriale di Luca Diotallevi: “La Gran Bretagna a guida laburista sta prendendo molto sul serio l’urgenza di aggiornare la propria capacità militare, nucleare incluso. La Germania del democristiano Merz si è proposta di costruire il più potente esercito dell’Europa continentale centro-occidentale e la commissione UE della democristiana von der Leyen ha finalmente (ri)aperto la strada alla realizzazione di una seria capacità difensiva della Unione Europea. Il Giappone continua con decisione sulla via già intrapresa qualche anno fa con la modifica della propria Costituzione e l’avvio di un serio programma di riarmo”.

“Trump pronto alla guerra. E Macron non capisce niente” (Il Giornale).

“Lavoro sporco” (Il Manifesto).

Trump pensa alla guerra: gli 007 zittiti sulla Bomba” (Il Fatto Quotidiano).

“Comandano loro”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Oltre alla personalità criminale di Netanyahu, l’attacco impunito di Israele all’Iran in base a fake news degne delle armi di distruzione di massa di Saddam rivela quanto è potente il Partito Unico della Guerra (Pug): la piovra trasversale che controlla il mondo e riesce persino a piegare il braccio del presunto “uomo più potente…”.

“Arrendetevi” (La Verità).

“Finalmente! L’Iran delle belve sta per cadere” (Libero).

“Perché il lavoro deve essere finito”. L’editoriale di Mario Sechi: “Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran, siamo di fronte a un altro balzo della storia. Di dritto e di rovescio è finita l’era in cui gli Stati Uniti appoggiavano Israele ma cercavano una mediazione con il regime teocratico di Teheran. I grandi errori del passato (a cominciare da quelli di Obama) sono venuti al pettine della storia. Trump è imprevedibile, ma è chiaro che la postura dell’America in Medioriente è cambiata, segue il filo logico degli Accordi di Abramo, cerca la stabilità nel Golfo, ha un legame diretto con l’Arabia Saudita e vede nel cambio di regime in Iran un’opportunità per stabilizzare la regione e avviare un’altra era”.

“L’ultimatum di Trump a Khamenei: Arrenditi” (Domani).