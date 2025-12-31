La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla legge di bilancio, approvata martedì dalla Camera in via definitiva. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con la Russia che ha accusato Kiev di aver compiuto un attacco con i droni contro una residenza del presidente Vladimir Putin. “Missili, minaccia russa sulla Ue”, è l’apertura del Corriere. “La manovra dell’austerità”, è la prima pagina di Repubblica. “Meno tasse, sinistra in rivolta. Tutte le bufale sulla manovra”, titola invece Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“La manovra dell’austerità” (La Repubblica).

“Missili, minaccia russa sulla Ue” (Il Corriere della Sera).

“Ucraina, la spina nel fianco di Trump”, di Paolo Mieli: “E quattro. Per il quarto Capodanno consecutivo stasera pioveranno bombe sui civili ucraini. Probabilmente gli abitanti di Kiev, Odessa, Leopoli e altre città meno note vedranno crollare le loro case e troveranno la morte tra le macerie. Senza che gli amanti della pace sparsi per il mondo — eccezion fatta, qui da noi, per Sergio Mattarella e Leone XIV più pochissimi altri — se ne diano visibile pena. Del che ormai siamo abituati. Quattro anni sono il tempo di durata della Prima guerra mondiale. E, durante la Seconda, dello scontro in armi tra la Germania hitleriana e la Russia staliniana. Un tempo infinito, nel corso del quale via via l’Ucraina è stata lasciata pressoché sola”.

“Schlein: Punito chi lavora, la Manovra premia i ricchi” (La Stampa).

“Via alla legge di Bilancio da 22 miliardi. Giorgetti: Abbiamo aumentato i salari” (Il Sole 24 Ore).

“Stipendi, detassati gli aumenti” (Il Messaggero).

“Rimbocchiamoci le maniche”, di Roberto Napoletano: “Evitiamo per una volta di dire come è andata e come andrà in futuro, al passaggio di fine anno, magari con il solito racconto lamentoso per il passato e il suo carico di preoccupazioni per il futuro legato a un mondo in subbuglio. In questo tipo di racconto si annulla in partenza il cammino già percorso e si mescola tutto con la consueta approssimazione: fatti più o meno seri di casa nostra e incognite internazionali. Prendiamo piuttosto l’impegno, in questi tempi oggettivamente perigliosi, di fare tutto ciò che serve e di mantenere i nervi saldi, di aumentare la consapevolezza di quello che siamo davvero e di quello che ancora di meglio potremmo diventare. Rimbocchiamoci le maniche e bandiamo i piagnistei”.

“Fuori tutto” (Il Manifesto).

“Soldi ad Hamas, ora Hannoun trema. L’imbarazzo di Conte” (Il Giornale).

“Israele caccia 37 Ong: anche la Caritas e Msf” (Il Fatto Quotidiano).

“Chi mente a chi”, di Marco Travaglio: “Sarebbe bello poterci fidare del governo ucraino, con tutti i soldi e le armi che gli regaliamo senza essere suoi alleati nella Nato né nella Ue. Sarebbe bello potergli credere, quando nega di aver tentato di bombardare la dacia di Putin con 91 droni all’indomani del vertice di pace Trump-Zelensky…”.

“Droni, da Mosca nessuna prova. Ma Putin schiera i missili anti Ue” (Domani).

“Meno tasse, sinistra in rivolta. Tutte le bufale sulla manovra” (Libero).

“Sbagliano le previsioni e rosicano”, di Mario Sechi: “Nella giornata in cui il Parlamento ha votato la manovra, ci sono buone ragioni per continuare a fare questo mestiere. L’opposizione ha fatto il solito baccano, i commercialisti del Progresso hanno impaginato la loro contabilità dei sogni, i social sono pieni di saltimbanchi. Nella partita doppia (e nel triplo gioco di tanti), a noi spetta il compito di essere realisti, che di questi tempi significa fare il controcanto alla sinistra tassa e spendi, ai liberali «mo’ ti spiego io come ha fatto Reagan», ai paraguru che firmano cambiali che non pagano mai”.

“Il grande bordello” (La Verità).