Sono due le principali notizie di oggi in apertura sui quotidiani: la guerra fra Russia e Ucraina, con la proposta russa di un nuovo incontro fra le delegazioni dei due Paesi e le tensioni fra Russia e Germania per la fornitura delle armi all’Ucraina; la situazione nella Striscia di Gaza, dove continuano a mancare gli aiuti alla popolazione. “La proposta di Mosca”, è la prima pagina di Repubblica. “Alta tensione Berlino-Mosca”, è l’apertura del Corriere. “L’Europa chiede altre tasse sulle auto diesel e benzina”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“La proposta di Mosca” (La Repubblica).

“Alta tensione Berlino-Mosca” (Il Corriere della Sera).

“La crescita tra luci e ombre”. L’editoriale di Daniele Manca: “Di luci sembrano essercene in questi ultimi mesi per l’Italia. Ci si mette in coda per acquistare titoli di Stato italiani. Le agenzie che misurano l’affidabilità nel restituire il debito modificano il loro giudizio e sono positive sulla fase del Paese. Il numero di occupati non è mai stato così alto. Il dialogo è avviato tra imprese ed esecutivo, come dimostrato martedì all’assemblea di Confindustria. Il governo appare stabile e dalla leadership chiara”.

“Aiuti a Kiev, sto con Merz” (La Stampa).

“Scuola, sanità, trasporti: ecco il piano per le aree spopolate” (Il Sole 24 Ore).

“Mossa di Putin: subito un tavolo” (Il Messaggero).

“La palestra dei Comuni e la crisi dei partiti”. L’editoriale di Romano Prodi: “In un recente commento, l’Economist sottolinea come in tutti i paesi europei le elezioni locali presentino caratteristiche e risultati sistematicamente divergenti da quelli nazionali. Il che può anche apparire ovvio, dato che il governo delle città è differente da quello del resto del Paese e che quindi i governanti sono scelti con criteri e motivazioni diverse. Il fatto è che in queste differenze vi sono elementi regolari e tra loro simili. In primo luogo i partiti populisti e le ali estreme sono in difficoltà nelle elezioni locali anche nei Paesi in cui, a livello nazionale, prevalgono le tendenze populistiche e autoritarie”.

“Casarini a processo: lucrava sui clandestini” (Il Giornale).

“Meloni attacca il Consiglio d’Europa” (Il Manifesto).

“I palestinesi affamati? No, solo poco allenati” (Il Fatto Quotidiano).

“Umorismo penale”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Non fai in tempo a fare una battuta o a raccontare una barzelletta che quella diventa subito legge. Per anni, visti gli alti lai dei politici appena uno di loro finiva al fresco, li abbiamo sfidati scherzosamente: “Avvisatelo prima, così scappa”. Detto, fatto…”.

“Guerra sugli aiuti (Avvenire).

“L’Europa chiede altre tasse sulle auto diesel e benzina” (La Verità).

“Attacco alla polizia razzista” (Libero).

“Femminicidi, è strage senza fine. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni” (Domani).