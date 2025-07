Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato la situazione del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri; l’approvazione del decreto flussi, che prevede 500mila ingressi regolari di migranti nei prossimi tre anni; le operazioni militari russe in Ucraina e la trattativa sui dazi fra Stati Uniti e Unione Europea. “Putin, la doppia tenaglia dall’Ucraina all’Ungheria”, titola La Stampa. “Mattarella: nelle carceri è allarme”, è l’apertura di Repubblica. “Sulla filmopoli del Pd ora si indaga per truffa”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Mattarella: nelle carceri è allarme” (La Repubblica).

“Ecco il piano Ue sul tavolo di Trump per eliminare i dazi” (Il Corriere della Sera).

“Se emigra troppa ricerca”. L’editoriale di Francesco Giavazzi: “La scorsa settimana l’Erc (European Research Council, l’entità dell’Unione europea che finanzia la ricerca di base) ha annunciato i progetti che hanno vinto i fondi 2025 (721 milioni di euro) riservati a ricercatori senior, quelli che al momento della domanda già vantavano risultati di ricerca significativi. Ciascuno dei 281 progetti selezionati riceverà fino a 2,5 milioni di euro per 5 anni. Quale impatto questo possa avere sulla ricerca di base europea dipende ovviamente dalla disciplina, ma 2,5 milioni di euro sono una cifra comunque significativa”.

“Putin, la doppia tenaglia dall’Ucraina all’Ungheria” (La Stampa).

“Dollaro, il semestre peggiore dal ’73” (Il Sole 24 Ore).

“Mattarella: carceri, sovraffollamento insostenibile” (Il Messaggero).

“New York e l’avviso di sfratto a sinistra”. L’editoriale di Luca Diotallevi: “«Carneade! Chi era costui? ruminava tra sé don Abbondio». E mentre si faceva quella domanda «era lontano dal preveder che burrasca gli si addensasse in capo». Quello che Manzoni scrisse calza a pennello per l’intero gruppo dirigente del Partito Democratico Usa. Zohran Kwame Mamdani: chi è costui? Mamdani ha vinto le primarie democratiche che hanno deciso il candidato del partito per le elezioni a sindaco di New York che si terranno a novembre. Contro previsioni e sondaggi, le ha vinte avendo la meglio su Andrew Cuomo, uno degli ultimi prodotti del ceto e delle dinastie impossessatesi da lustri del partito Democratico Usa”.

“Putin, altri 5omila soldati in Ucraina” (Il Giornale).

“Non è permesso” (Il Manifesto).

“Eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli” (Il Fatto Quotidiano).

“I russi russano”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Siccome siamo il popolo più ostile al riarmo, la propaganda guerrafondaia è in piena azione per convincerci che non c’è alternativa. I russi avanzano in Ucraina salvo brevi parentesi da 40 mesi, ma ogni attacco è il più terribile di sempre (strano: due mesi fa i russi, tutti homeless ubriachi, avanzavano a dorso di muli…”.

“Sulla filmopoli del Pd ora si indaga per truffa” (La Verità).

“Il soviet della Cassazione” (Libero).

“L’anomalia tutta italiana del governo dei giudici”. L’editoriale di Mario Sechi: “Quando si materializza il governo dei giudici? Il caso dell’Italia è esemplare perché dal 1992 – anno d’apertura dell’inchiesta Mani Pulite – il cortocircuito tra politica e giustizia non è mai stato riparato. Fin dall’inizio della legislatura era chiaro che le alte (e basse) magistrature, il mandarinato dell’amministrazione dello Stato, i poteri irresponsabili non sottoposti alla sanzione del voto popolare, si sarebbero mossi contro una maggioranza “anomala” rispetto al passato, un governo nato da una chiara vittoria nel voto del 2022, un ritorno al limpido funzionamento della democrazia dopo oltre 12 annidi esecutivi tecnici e papocchi di Palazzo”.

“Dazi, Big Tech e spese militari. I favori del mondo a Trump” (Domani).