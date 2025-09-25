La notizia principale di oggi è quella relativa al nuovo attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo dell’isola di Creta. Le aperture dei quotidiani sono dedicate alla decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di inviare una nave della Marina Militare per eventuali soccorsi, ma anche alle critiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito irresponsabili gli organizzatori della Flotilla. “Meloni attacca la Flotilla”, titola Repubblica. “Flotilla attaccata, lite tra i partiti”, è l’apertura del Corriere. “Militari per salvare i pacifisti”, titola invece Il Giornale.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Meloni attacca la Flotilla” (La Repubblica).

“Flotilla attaccata, lite tra i partiti” (Il Corriere della Sera).

“Disastrose giravolte”. L’editoriale di Massimo Gaggi: “Dopo l’omicidio di Kirk, Bannon e altri ideologi stanno cercando di ridefinire i rapporti interni al mondo «Maga» e di spostare il baricentro verso il nazionalismo cristiano Dal rude monito a Zelensky, «negozia con la Russia e cedi, prendi atto che non hai le carte, non dovevi nemmeno entrare in guerra col Cremlino» (e pazienza se ti invadono), al sempre ammirato Vladimir Putin che diventa improvvisamente «tigre di carta», mentre l’Ucraina non solo fa bene a combattere, ma può riconquistare tutti i territori occupati da Mosca «e chissà, magari anche qualcosa di più». Donald Trump ci ha abituato, fin dalla discesa in politica, dieci anni fa, alla sua imprevedibilità. Arma utile nel suo primo mandato, disastrosa ora”.

“Flotilla, piano Meloni-Chiesa” (La Stampa).

“Edilizia privata, pronta la riforma. Sanatoria per abusi precedenti al 1967” (Il Sole 24 Ore).

“Meloni e l’attacco a Flotilla: usano Gaza contro di noi” (Il Messaggero).

“I rischi climatici e la gestione dei territori”. L’editoriale di Paolo Balduzzi: “Secondo un recente sondaggio Eurobarometro (giugno 2025), quasi tutti i cittadini europei (l’85%) ritengono che i cambiamenti climatici siano un problema grave (85%). Non solo: oltre tre cittadini europei su quattro (il 77%) sono convinti che il costo dei danni causati dai cambiamenti climatici sia molto più alto rispetto agli investimenti necessari per le politiche di transizione. Eppure, nonostante questa ampia consapevolezza, l’agenda politica e l’opinione pubblica si interessano davvero alla questione solo in occasione di eventi atmosferici estremi, che ricordano a ognuno di noi l’ormai conclamata e inevitabile fragilità del nostro territorio”.

“Militari per salvare i pacifisti” (Il Giornale).

“Avviso ai naviganti” (Il Manifesto).

“Fermare la violenza” (Avvenire).

“Prima i droni, poi Meloni. La Flotilla ce l’ha con me” (Il Fatto Quotidiano).

“In che Stato”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Giorgia Meloni dice che riconoscerà lo Stato palestinese solo se Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e sarà “escluso da qualsiasi dinamica di governo”. Quindi il diritto di 14 milioni di palestinesi a uno Stato dipende da Hamas. Che però è nato a Gaza nel 1987, quando i palestinesi non avevano uno Stato…”.

“Landini e il Pd sfruttano Gaza per regolare i conti a sinistra” (La Verità).

“Giorgia smaschera la Flotilla” (Libero).

“Si rischia la guerra per le idiozie dei progressisti”. L’editoriale di Mario Sechi: “Elly Schlein dice che l’Italia ha tradito la sua storia diplomatica, non so a cosa si riferisca la segretaria del Pd, ma so che la strategia di Meloni per il Mediterraneo, l’Africa e il Medio Oriente è perfettamente dentro la tradizione. A Schlein devono avere raccontato una versione terzomondista e naturalmente antiamericana della nostra politica estera che non è mai esistita”.

“Anche Meloni attacca la Flotilla. Usano Gaza contro il governo” (Domani).