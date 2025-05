La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al parziale fallimento dell’incontro in programma ieri in Turchia fra Russia e Ucraina per iniziare una trattativa per arrivare alla pace fra i due Paesi. “Ucraina, la beffa di Istanbul”, titola La Stampa. “Mosca-Kiev, trattativa tra i veleni”, è l’apertura di Repubblica. “Regaliamo soldi anche alla Jolie e a Polanski”, titola invece La Verità.

“Oggi il vertice, insulti Mosca-Kiev” (Il Corriere della Sera).

“Le crepe dello Zar”. L’editoriale di Marco Imarisio: “La Russia e il suo presidente sono interessati a una cessazione delle ostilità molto più di quanto entrambi siano disposti ad ammettere, o a mostrare in pubblico. Al solito orario improbabile, poco dopo aver reso pubblico l’elenco dei negoziatori che in prima battuta sarebbero partiti per Istanbul, nella notte tra mercoledì e giovedì Vladimir Putin ha convocato al Cremlino una riunione ad altissimo livello, quasi una specie di Consiglio di sicurezza allargato. Esserci, c’erano tutti, i volti che ci sono diventati familiari in questi tre anni di guerra. I vertici dell’esercito, dei servizi segreti, del ministero della Difesa e di quello degli Esteri, c’erano anche i diplomatici che avevano preso parte ai precedenti colloqui”.

“Powell: Tassi alti ancora a lungo” (Il Sole 24 Ore).

“Ucraina, vertice verso il flop” (Il Messaggero).

“I grandi eventi e l’effetto sul Paese”. L’editoriale di Marco Ajello: “La plurisecolare questione meridionale potrà beneficiare almeno un po’ – altro che lagne, rimbocchiamoci le maniche! – dell’arrivo per la prima volta in Italia, a Napoli nel 2027, della Coppa America. Si tratta per il Sud e in generale per il nostro Paese che sta dimostrando di sapere prendere il vento nelle proprie vele, e basti vedere tutto il know how da navigatori globali che stiamo mettendo nella gestione a Roma del passaggio da un papato all’altro, di un’occasione di progresso infrastrutturale (moli, officine, alberghi), turistico, occupazionale, economico e anche politico”.

“Assalto pro Pal al Salone del libro” (Il Giornale).

“Silenzio di bomba” (Il Manifesto).

“Tajani a FI: Proporzionale e 55% a chi arriva primo” (Il Fatto Quotidiano).

“L’Apocalisse è rinviata”. L’editoriale di Marco Travaglio: “A furia di ripetere che Trump è la fine dell’America, della democrazia e del mondo, si rischia di fargli un favore: ove mai l’apocalisse non si avverasse, lui passerebbe per un trionfatore. Ho già detto prima delle elezioni cosa penso di lui e, se lo ripeto qui, è solo per gli ultrà cretini…”.

“Regaliamo soldi anche alla Jolie e a Polanski” (La Verità).

“Martellate sulla giustizia” (Libero).

“Farsa sulla pelle dell’Ucraina. Il metodo Trump è un fallimento” (Domani).