La guerra fra Iran e Israele è la notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani, con i bombardamenti reciproci, il bilancio delle vittime nei due Paesi e i tentativi di mediazione internazionale. “Usa pronti a intervenire in Iran”, titola La Stampa. “Putin mediatore, scontro al G7”, è l’apertura di Repubblica. “Netanyahu vuole trascinare in guerra Trump, che resiste”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Putin mediatore, scontro al G7” (La Repubblica).

“Trump: Putin può mediare. Il giallo del veto su Khamenei” (Il Corriere della Sera).

“Malafede e ingenuità”. L’editoriale di Antonio Polito: “Quelli che Netanyahu è un pazzo guerrafondaio ad attaccare l’Iran, ma Putin le sue ragioni ce l’aveva per invadere l’Ucraina, sono un esempio di contraddizione logica ed etica purtroppo alquanto di successo nel disorientato discorso politico nostrano. Meritano una confutazione non tanto e non solo per amor di polemica, ma anche e soprattutto perché rivelano una delle (molte) ragioni della debolezza intrinseca della nostra politica estera”.

“Putin mediatore, scontro al G7” (La Stampa).

“La guerra si abbatte sulle città. Trump apre a mediazione Putin” (Il Sole 24 Ore).

“L’Iran trema, fuga da Teheran” (Il Messaggero).

“Le divisioni interne un autogol per l’Italia”. L’editoriale di Alessandro Campi: “La debolezza o poca incisività dell’Italia sulla scena internazionale, nonostante l’attivismo politico-mediatico di Giorgia Meloni, è il mantra polemico dell’opposizione, continuamente ripetuto dai suoi esponenti nelle aule e nelle dichiarazioni pubbliche con un tono che dietro un’apparenza di rammarico e preoccupazione sembra invece nascondere un compiacimento che non si fatica a definire politicamente irresponsabile e, nessuno si offenda, oggettivamente anti-patriottico”.

“Il prezzo della libertà” (Il Giornale).

“Le banderuole della guerra” (La Verità).

“Netanyahu vuole trascinare in guerra Trump, che resiste” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Bombe pacifiste. “Israele è determinato a portare la pace in Medio Oriente: per farlo deve disinnescare la bomba iraniana. Oltre 200 caccia israeliani sono stati coinvolti questa notte nei primi attacchi contro l’Iran, sganciando oltre 330 bombe su circa 100 obiettivi” (Aldo Torchiaro del Riformista, X, 13.6). Meno male: pensa se voleva portare la guerra”.

“Conte e il Pd preoccupati per Khamenei” (Libero).

“Israele-Iran, centinaia di morti. Trump: presto ci sarà la pace” (Domani).