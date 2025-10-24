La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle nuove sanzioni decise dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea per la Russia. Intanto, la Cina ferma l’import di greggio e l’India è pronta a fare lo stesso. Spazio anche alla multa di 150mila euro alla RAI decisa dal Garante per la diffusione di una telefonata fra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie durante una puntata di Report. “Tra Putin e Trump la guerra del petrolio”, titola Repubblica. “Sanzioni, Putin gela Trump”, è l’apertura del Corriere. “Solidarietà a Ranucci: 150 mila euro di multa”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“Tra Putin e Trump la guerra del petrolio” (La Repubblica).

“Sanzioni, Putin gela Trump” (Il Corriere della Sera).

“Democrazia, gli errori a sinistra”, di Ernesto Galli della Loggia: “Dopo l’accostamento fatto da Elly Schlein tra l’attentato a Sigfrido Ranucci e l’«estrema destra» al governo, con conseguente proclamazione della «democrazia a rischio», è forse giunto il momento che la sinistra italiana, i suoi politici e i suoi elettori, i suoi intellettuali e i suoi giornalisti, decidano una buona volta in che Paese pensano di abitare. Se nell’Italia reale — e cioè in un Paese mediamente democratico, mediamente amante della pace; mediamente maschilista (ma pure femminista); mediamente interessato all’eguaglianza ma attaccato alle diseguaglianze che ci fanno comodo; in un Paese con un diffuso tasso di evasione fiscale e d’inosservanza delle regole (peraltro distribuito in egual misura tra i cittadini di destra e di sinistra) — oppure in un altro Paese, in un’altra Italia”.

“Crosetto: Prepariamoci anche a difendere l’Italia” (La Stampa).

“Stop al petrolio russo, volano i prezzi. L’Ue rilancia su difesa e sanzioni a Mosca” (Il Sole 24 Ore).

“Cina, la guerra del petrolio” (Il Messaggero).

“Denatalità, la vera emergenza europea”, di Paolo Balduzzi: “Se si dovesse scegliere l’evento con le conseguenze peggiori e più durature per il nostro continente, tra guerre, pandemie, crisi climatiche e inverno demografico, forse pochi indicherebbero quest’ultimo. Eppure, molto probabilmente, sarebbero proprio quei pochi ad avere ragione. Lodevole quindi l’impegno dei pochi mezzi di comunicazione, tra cui “Il Messaggero”, che con regolarità, costanza e precisione affrontano il tema. Altrettanto lodevole, vale la pena di aggiungere, anche l’impegno del legislatore, che si è finalmente reso conto della questione e prova a contrastarla. Tuttavia, a causa di un probabile limite atavico della politica italiana (“forma mentis” la chiamerebbero i latinisti), l’impostazione resta quella degli interventi d’emergenza, temporanei, tampone”.

“Colpo al modello Ranucci. Multa di 150mila euro” (Il Giornale).

“Scoppio ritardato” (Il Manifesto).

“Solidarietà a Ranucci: 150 mila euro di multa” (Il Fatto Quotidiano).

“L’amaro calice”, di Marco Travaglio: “Per Einstein, ‘la follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati differenti’. È ciò che fa la Nato con l’Ucraina da 20 anni: scaraventarla contro la Russia e armarla fino ai denti perché la sconfigga al posto nostro. Kiev ci mette i morti, noi i soldi e le sanzioni ai russi”.

“Pregliasco confessa: Pagato da big pharma” (La Verità).

“Salvini a tutto campo” (Libero).

“L’ira di Putin per le sanzioni Usa. Atto ostile, non ci piegheremo” (Domani).