La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle complicate trattative per organizzare l’incontro di giovedì in Turchia fra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. “Trump convoca Putin e Zelensky”, titola La Stampa. “Tregua, mossa di Trump”, è l’apertura di Repubblica. “Il Papa disarma i giornalisti con l’elmetto”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Tregua, mossa di Trump” (La Repubblica).

“Tregua, Trump convoca Putin” (Il Corriere della Sera).

“L’incoerenza come metodo”. L’editoriale di Giuseppe Sarcina: “La Casa Bianca resta il crocevia, piuttosto affollato, della politica e dell’economia mondiali. Non solo proclami, minacce. Ma anche trattative e mediazioni concrete. La lista dei dossier è lunga. I dazi e la Cina; Putin e Zelensky; gli europei e la Nato; Gaza, Hamas e Netanyahu; il nucleare e l’Iran; l’Arabia Saudita e, ancora, Israele; la Siria; l’India e il Pakistan. Donald Trump si presenta come il leader dell’«America First»: prima di tutto gli interessi degli Stati Uniti. Potrebbe, quindi, sembrare sorprendente ritrovarlo, dopo tre mesi al potere, non in uno splendido isolamento nello Studio Ovale, bensì invischiato in un groviglio internazionale che ha pochi precedenti”.

“Trump convoca Putin e Zelensky” (La Stampa).

“Disgelo sui dazi, volano le Borse” (Il Sole 24 Ore).

“Istanbul, Trump invita Putin” (Il Messaggero).

“Il messaggio di Pechino agli Usa: non ci isolerete”. L’editoriale di Romano Prodi: “Stiamo vivendo avvenimenti di importanza mondiale che si susseguono con una velocità senza precedenti. Le trattative per la pace in Ucraina vivono nuovi momenti non solo di tensione, ma anche di speranza. A Gaza si è arrivati alla distruzione totale nella sostanziale indifferenza del mondo, mentre ci si interroga sulle dichiarazioni contraddittorie di Trump sul futuro dell’intera Palestina. Fra India e Pakistan si è aperto il più feroce confronto militare degli ultimi decenni. Nei colloqui di Ginevra fra Usa e Cina si stanno aprendo possibilità di un abbassamento della tensione nel commercio internazionale”.

“Ucraina, Putin scappa dalla pace” (Il Giornale).

“Disarmati e disarmanti” (Il Manifesto).

“Putin e Zelensky ripartono da Istanbul. Trump: Volo” (Il Fatto Quotidiano).

“La vera droga”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Dopo 38 mesi di invasione russa, le migliori menti d’Occidente sono giunte alla sorprendente conclusione che noi, pacifinti putiniani, sostenevamo dal primo giorno: la guerra Russia-Ucraina si chiude con un negoziato di compromesso fra Russia e Ucraina. Quanti oggi plaudono alla resa di Zelensky alla realtà e la spacciano per un geniale contropiede…”.

“Il Papa disarma i giornalisti con l’elmetto” (La Verità).

“Succedono cose turche” (Libero).

“Quel legame tra Donald e Leone XIV”. L’editoriale di Mario Sechi: “La storia ha sempre un suo disegno, ciò che appare come una carambola di fatti indipendenti, alla fine trova un senso e gli uomini diventano lo strumento dello spirito del tempo. Due sono le figure chiave a cui guardare con speranza, Donald Trump e Papa Leone XIV, il leader della nazione più potente del mondo, il nuovo Pontefice, la voce della Chiesa, il pastore di Cristo”.

“Dazi, la retromarcia di Trump. Usa e Cina ‘congelano’ la guerra” (Domani).