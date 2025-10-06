La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa ai negoziati fra Hamas e Israele che dovrebbero riprendere oggi con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump ha minacciato nuovamente Hamas di accettare il piano per far finire la guerra. “Trump minaccia Hamas”, titola Repubblica. “Trump, ultimatum a Hamas”, è l’apertura del Corriere. “La patacca sui fondi di Hamas a Flotilla: un foglio di 4 anni fa”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

“Gli azzardi di Donald Trump”. L’editoriale di Giuseppe Sarcina: “Donald Trump confida nella stessa tattica che ha usato il 28 febbraio scorso con Volodymyr Zelensky: «Non hai le carte per fare il duro», puoi solo accettare le mie scelte. Ci sta provando con quel che resta del vertice di Hamas e con Benjamin Netanyahu. Il presidente americano pensa di poter imporre a tutti la sua soluzione, questa volta condensata nel «piano di 20 punti» per riportare «la pace duratura» nel Medio Oriente. Ai terroristi, Trump chiede una resa senza condizioni, in cambio di un salvacondotto; se non ci stanno, «verranno annientati». A Netanyahu offre l’occasione per mettere fine alla pagina più vergognosa mai scritta da un governo di Israele”.

“Trump: Hamas, pace o morte” (La Stampa).

“Frane e alluvioni. Cresce del 15% il territorio italiano a rischio dissesto” (Il Sole 24 Ore).

“Gaza, primi passi per la pace” (Il Messaggero).

“Il fascino immortale dell’uomo in rivolta”. L’editoriale di Mario Ajello: “L’uomo in rivolta, citazione landiniana da Albert Camus, può andare bene come figura filosofico-letteraria. Quando però diventa figura reale e s’incarna nel giovane incappucciato che semina violenza, spacca tutto e incendia le auto (da quanti decenni non si vedevano a Roma macchine incendiate durante i cortei o ai loro margini?), i primi a doverlo bloccare e a impedirgli di nuocere dovrebbero essere gli organizzatori della piazza, i gestori dei cortei, quelli che hanno il know how per svolgere la funzione di controllo”.

“Flotilla, verità sugli aiuti: Neanche mezzo camion” (Il Giornale).

“La patacca sui fondi di Hamas a Flotilla: un foglio di 4 anni fa” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Due gocce d’acqua. “I mostri della Flotilla”, “Quelle similitudini tra l’era di Hitler e la Flotilla pro Pal” (Libero, 10 e 18.9). Ma infatti. Parlare. “E se provassimo a parlare ai russi?” (Beppe Severgnini, Corriere della sera, 5.10). Tipo domandargli: quand’è che arrivate a Lisbona?”.

“Compagni che sbagliano? No, maranza che sfasciano” (La Verità).

“La fatwa anti-Libero” (Libero).

“Piano per Gaza, i giorni decisivi. Hamas: Restituiremo gli ostaggi” (Domani).