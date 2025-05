La principale notizia di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa al ritrovamento di un’impronta di Andrea Sempio, che segna l’ennesima svolta nelle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, a Garlasco. Alcuni giornali aprono invece con le iniziative diplomatiche per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con la telefonata fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. “L’impronta di Sempio vicina al corpo di Chiara”, titola La Stampa. “Vertice sull’Ucraina. Meloni sente il Papa”, è l’apertura di Repubblica. “Trump molla Netanyahu e si sveglia persino la Ue”, è invece la prima pagina del Fatto Quotidiano.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Vertice sull’Ucraina. Meloni sente il Papa” (La Repubblica).

“Garlasco, i pm: un’impronta di Sempio vicino a Chiara” (Il Corriere della Sera).

“I bersagli sbagliati dell’opposizione”. L’editoriale di Antonio Polito: “In altri tempi, sarebbe stata una crisi di governo. La delegazione di un partito che non vota, o addirittura vota contro un provvedimento in Consiglio dei ministri, è sempre stato un evento traumatico nella politica italiana, spesso destinato a provocare cambi di maggioranza o addirittura elezioni anticipate. Stavolta invece è scivolato via come l’acqua sul marmo. La Lega ha abbozzato una protesta e poi ha abbozzato e basta; ha subìto così il ricorso del governo davanti alla Corte costituzionale contro il terzo mandato dei suoi governatori, nella fattispecie il presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti (ma in prospettiva anche Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, dove in effetti una crisetta in giunta si è aperta)”.

“L’impronta di Sempio vicina al corpo di Chiara” (La Stampa).

“Pil pro capite, l’Italia raggiunge la Francia. Dimezzato il gap con la Germania” (Il Sole 24 Ore).

“Kiev, Meloni chiama il Papa” (Il Messaggero).

“Medio Oriente, i nuovi spazi che si aprono per l’Italia”. L’editoriale di Romano Prodi: “Il recente viaggio di Trump in Medio Oriente ha impressionato l’opinione pubblica per i suoi eccessi e le sue follie. Però potrebbe essere l’inizio di una nuova politica americana nella Regione, ma soprattutto un’importante opportunità per l’Europa di recuperare lo storico ruolo svolto in quell’area progressivamente indebolito dai ripetuti errori compiuti. Quanto alla politica americana, il viaggio ha introdotto significative novità non certo prive di discontinuità, incongruenze e contraddizioni non solo nei confronti della tradizionale posizione degli Usa, ma anche dello stesso Trump. E’ difficile quindi dedurne una coerente e duratura linea di condotta per il futuro”.

“Giustizia vergogna” (Il Giornale).

“Ecco l’esercito Ue: 5.000 uomini” (La Verità).

“Trump molla Netanyahu e si sveglia persino la Ue” (Il Fatto Quotidiano).

“Nei panni degli altri”. L’editoriale di Marco Travaglio: “L’unico premier europeo che non ci fa quasi mai vergognare di essere europei è lo spagnolo Pedro Sánchez: ieri ha puntato il dito contro lo spudorato doppio standard dell’Occidente sui crimini degli amici (tipo Israele) e dei nemici (tipo la Russia). Purtroppo ha scelto l’esempio sbagliato…”.

“La mano fantasma” (Libero).

“Grandi eventi, scandalo Onorato. Lo sponsor compra la sua casa” (Domani).