Un comitato federale per le arti, nominato dal presidente americano Donald Trump, ha approvato all’unanimità la produzione di una moneta d’oro con la sua effigie per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.

Una moneta da 24 carati

I democratici hanno attaccato la decisione definendola “degna di dittatori e autocrati”. Sulla moneta da 24 carati grande 7,6 cm sarà raffigurato Trump con uno sguardo severo, chino su una scrivania.

L’immagine si basa su una fotografia esposta alla National Portrait Gallery di Washington.

“In vista del nostro 250esimo anniversario, siamo entusiasti di coniare monete che rappresentino lo spirito imperituro del nostro Paese e della nostra democrazia. E non esiste profilo più emblematico di quello del nostro presidente in carica”, ha dichiarato il tesoriere Usa, Brandon Beach, in una nota.

L’amministrazione ha proposto anche un’altra moneta, da un dollaro, con l’immagine di Trump, che entrerà in circolazione quest’anno.