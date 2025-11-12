È nuovamente polemica sul disegno di legge che introduce il consenso dei genitori per trattare temi di educazione sessuale nelle scuole medie e superiori. Dopo il ritiro dell’emendamento della Lega, il caso è esploso quando il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha perso la calma durante la discussione degli emendamenti, rivolgendosi all’opposizione con parole forti: “Ritengo che molte affermazioni fatte dall’opposizione non corrispondano a verità. Sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi e che scoraggia la lotta alla violenza di genere. Voi lo avete affermato, vergognatevi, tutto questo non c’è in questa legge”. L’intervento ha immediatamente acceso la tensione tra i banchi del Parlamento, con reazioni dure da parte dei deputati delle minoranze.

La reazione dell’opposizione

Le parole del ministro hanno suscitato forti proteste. Il deputato Andrea Casu (PD) ha dichiarato: “Quel “vergognatevi” deve essere ritirato, parole così indegne non sono solo una offesa nei confronti dell’opposizione, ma sono una offesa nei confronti del Parlamento”.

La responsabile scuola del PD, Irene Manzi, ha ricordato che “nel testo originario del suo disegno di legge è scritto che “per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse in ogni caso le attività didattiche e progettuali nonché eventuali attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità””.

Anche Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra) e Andrea Quartini (M5S) hanno condannato l’arroganza del ministro, chiedendo scuse immediate, mentre la deputata leghista Simonetta Matone ha invitato le opposizioni a smentire le parole di Valditara punto per punto.

La replica del ministro e la chiusura dell’incidente

Per cercare di chiudere l’incidente, Valditara è tornato in Aula spiegando: “Voglio subito chiarire che le mie affermazioni non avevano carattere personale, ma politiche. Le mie erano contestazioni di natura politica. Mi dispiace se qualcuno di voi si sia sentito offeso, ma ribadisco che questo disegno di legge non indebolisce in alcun modo la lotta ai femminicidi e alla violenza di genere”.