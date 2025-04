Raphaël Glucksmann, eurodeputato e leader della sinistra francese, in un’intervista a La Stampa ha parlato del piano di pace di Trump e del riarmo europeo. Secondo l’eurodeputato, il piano di pace di Trump per l’Ucraina è “un coltello messo sotto la gola degli europei, una convalida della guerra russa, insieme al fatto che si possono cambiare le frontiere europee invadendo il proprio vicino”.

L’obiettivo di Putin “è far tremare l’architettura della sicurezza europea che giudicano come ostile nei loro confronti. La pace in Europa si basa su un tabù, che dal 1945 a oggi consiste nel non invadere le frontiere del proprio vicino. Mosca spinge gli americani a cadere in questa trappola in quanto un eventuale riconoscimento della Crimea come russa andrebbe a riaprire dei conflitti permanenti sulla questione dei confini in Europa”.

“Meloni vicina a Trump, è in contraddizione con le sue ambizioni nella Ue”

Nell’Ue, secondo Glucksmann “ci sono divisioni molto profonde sul tipo di relazioni da avere con la nuova amministrazione americana. Da un lato abbiamo la Francia e la Germania, che prendono atto del rapporto di ostilità con la Casa Bianca, mentre dall’altro c’è Meloni, che si vede come un ponte tra l’Europa e Washington. Io sono relatore al Parlamento europeo del progetto Edip, che è l’embrione dell’Europa della difesa. Per la prima volta c’è la possibilità di emanciparsi dagli Stati Uniti, con fondi destinati esclusivamente a industrie europee del settore. FdI però ha votato contro. Meloni vuole essere l’europea più vicina all’amministrazione americana e questo la mette in contraddizione con le sue ambizioni nell’Ue”.

Secondo l’eurodeputato francese,”i democratici italiani hanno sostenuto e votato a favore dell’Edip. Avanzano critiche al fatto che il piano ReArm Europe ha un carattere quasi esclusivamente nazionale. Su questo hanno ragione. Ma io penso che la situazione sia talmente urgente che è necessario attuare un riarmo su scala nazionale ed europea”.

Per Glucksmann un mancato riarmo dell’Ue “rappresenterebbe per la Russia un invito a un’aggressione militare diretta all’Europa nei prossimi anni. A oggi non c’è nulla che possa dissuadere Putin e se non ci mostreremo capaci di reagire a un attacco contro un Paese europeo ci sarà una guerra che andrà ad ampliarsi progressivamente”.