L’emittente statale iraniana afferma di aver ottenuto un documento preliminare che delinea un quadro di riferimento per un potenziale memorandum d’intesa con gli Stati Uniti. L’accordo prevede il ritiro delle forze statunitensi dalle vicinanze dell’Iran, mentre l’Iran consentirebbe il ritorno del transito commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro 30 giorni.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai media iraniani, le navi militari statunitensi non sarebbero incluse nell’accordo preliminare per Hormuz, dove il traffico navale sarebbe gestito dall’Iran in coordinamento con l’Oman. Ha inoltre sottolineato che il quadro di riferimento non è ancora definitivo e che l’Iran non procederà senza una “verifica tangibile”.