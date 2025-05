Domanda un po’ paradossale presa a prestito da un diplomatico di Singapore. Eccola: “Perché 500 milioni di europei chiedono a 300 milioni di americani di essere difesi da 120 milioni di russi che non battono 40 milioni di ucraini?”. La risposta più convincente l’ha data un altro diplomatico di lungo corso, ovvero Kishore Mahbubani, vecchia lenza asiatica oggi 76enne, famoso per i suoi saggi di geopolitica e più ancora perché è stato presidente del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Uno scrittore che nei comizi (strapagati) esordisce ultimamente sempre così: ”Duemila anni di geopolitica ci hanno insegnato una lezione semplice e ovvia. Ed è questa: tutte le grandi potenze mettono al primo posto i loro interessi e, se necessario, sacrificano gli interessi dei loro alleati. Trump si sta comportando come un attore geopolitico razionale, mettendo al primo posto quelli che ritiene essere gli interessi del suo paese. L’Europa non dovrebbe limitarsi a criticarlo il tycoon ma dovrebbe emularlo. E Trump potrebbe mostrare piu rispetto per l’Europa “. Campa cavallo. Ma l’Europa, al netto delle ultime decisioni, conta ancora qualcosa? Come può separare la sua sicurezza dagli Stati Uniti? E se Trump volesse davvero uscire dalla Alleanza Atlantica? “Mala tempora currunt” (“Corrono brutti tempi”) come dicevano i latini, forse lo stesso Cicerone. E qualcuno saggiamente aggiungeva:” Sed peiora parantur“ (“Ma se ne preparano di peggiori”).

Europa irrilevante

Lo dicono i diplomatici, asiatici in testa. Cioè: dopo Trump l’Europa dovrebbe iniziare una completa rivoluzione strategica ripartendo da zero e chiedendosi quale è il suo futuro. Trump sta facendo quello che i leaders normali fanno: mettere gli interessi nazionali al primo posto. Senza un accordo Trump-Putin l’Europa non è in grado di arrivare alla fine della guerra. Perché è diventata irrilevante e non sembra capire l’ABC della geo politica. Ha solo il piano A: l’Ucraina vittoriosa. L’Europa dovrebbe capire – dicono i diplomatici – che “ la potenza e il suo posizionamento nel mondo sono diminuiti. Nel 1980 il Pil dell’Europa era dieci volte maggiore di quello della Cina. Oggi hanno la stessa dimensione e nel 2050 il Pil europeo sarà la metà di quello cinese”. Ha detto giustamente Mattarella: ”Nessun dorma “.

Gli spari sui diplomatici

A complicare il quadro europeo ci si è messo mercoledì anche l’esercito di Tel Aviv che ha sparato sulla delegazione UE e sul nostro vice console Alessandro Tutino a Jenin, città palestinese della Cisgiordania. Le cancellerie d’Europa hanno protestato; la Farnesina ha convocato l’ambasciatore israeliano in Italia ( Jonathan Peled ). Tajani ha detto :” Dobbiamo dire al governo israeliano basta: garantite la vostra indipendenza e sicurezza, ma arriviamo alla pace”. Basterà?