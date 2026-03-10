“Voto convintamente no. E non perché ritengo che in questo paese non ci sia il problema della giustizia, ma perché l’indipendenza della magistratura è un bene prezioso, una garanzia per tutti, un valore da preservare sopra ogni cosa”. Queste le parole di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, in un’intervista al Fatto quotidiano, che poi sottolinea le criticità della riforma della giustizia. Che, a suo parere, è “sbagliata”, anche perché incide “sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.

“Si mette – spiega – la croce sui magistrati senza considerare che una delle cause del malfunzionamento della giustizia è dovuto a leggi difficili da interpretare e applicare”. Ed è “abbastanza singolare – aggiunge – che la politica, che ha la principale responsabilità, ritenga la magistratura causa di tutti i problemi. È il più classico scaricabarile”.

Tra i problemi più evidenti, sottolinea, c’è “il meccanismo del sorteggio per eleggere il Csm: una minoranza strutturata e coesa, la componente laica, selezionata da un elenco ristretto e poi eletta dalle Camere, può facilmente prevalere su una maggioranza destrutturata, la componente togata, perché quest’ultima è selezionata dal caso”. Poi, conclude, “immaginare un’ Alta corte punitiva rafforza il potere della politica rispetto a quello giudiziario”.